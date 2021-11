Astrologinja Lenka: Pripravimo se na lunin mrk

Luna v znamenju Ovna je od samega jutra in na najvišji višini samega Sonca, svetlobe in zavesti. Osvetljuje naš dan, zavest, osvetljuje najbolj pravilno pot. Najprej bo med 14. in 16. uro naredila sekstil z Jupitrom, kar daje en velik zagon, prepričanje, da lahko počne kar hoče. V Ovnu je poguma. A že po 16. do 18. ure bo prešla skozi Plutonovo sito, ko se bo očistila, nato se bo srečala s polno Luno, torej mrkom. Treba ga bo odstraniti in iz življenja zavreči čim več smeti. Včasih je težko izpustiti vse skupaj, a Luni je trenutno pomembno, da je tam zase in šele nato za druge.

Še danes prevladujejo te energije škorpijona. Sonce iz tega znamenja in Pluton iz znamenja Kozoroga sta v sekstilu. Je odličen dan za čustveno, duševno, fizično zdravljenje. To je velika ali največja preobrazba, ki nam je dana, da jo naredimo zdaj. Gre za srečanje nebes in srečanje jedra Zemlje, vendar v dogovoru, da bo marsikaj urejeno prav na kolektivni ravni.

In to je ena od priprav na lunin mrk. Škorpijon zahteva da se odvržemo ali zapustimo nekaj reči, četudi so to zelo pomembni ljudje ali zelo pomembne dragocene stvari v našem življenju.

Še vedno smo v tistem škorpijonskem vrtincu, ki ničesar ne izpusti dokler se ne očisti vsega, česar misli, da se mora. Energija je še vedno napeta, tudi Luna v Ovnu ni tako nežna, še najmanj zato, ker gre v Škorpijon preko svojega dispozitorja Marsa. Prav tako je na vrhuncu stopnje Urana in se mu približuje v nasprotju. Energija je zdaj premočna in ni časa ali sekund, da bi najprej pomislila, preden kaj naredi. Gre za najbolj nepremišljena stvar, ki jo naredimo, potem pa razmišljamo, kaj in kako se je zgodilo. Namenjeno je izključno akrobatom, tistim, ki se ukvarjajo z nevarno službo ali hobiji, a jim je to v pravi užitek.

To je hujše od tobogana, tako da bo tisti, ki bo preživel ta vrtiljak, živel še bolj srečno.

Danes je torek, dan Marsa, in on je v zelo napeti situaciji. Želi si le začeti stvari, brez razmišljanja in izid mu ni pomemben. Zato rabimo še nekaj dni, da smo v miru in tišini sami s sabo in brez komunikacije z drugimi.