Astrologinja Lenka: Prinaša nam nejasnosti, razkrivanje prevar in laži

Luna je v znamenju Rib, čustvena, občutljiva, preobčutljiva, malo dezorientirana, vse to je v redu. Torej tudi če ste malo bolj zaspani, nezainteresirani za marsikaj ali samo poležavate, je vse to del današnjega vzdušja, ki ga ustvarja Luna. Še posebej, ker je v konjunkciji z Neptunom in jo ta privlači, jo ovija v svoje nevidne mreže, kot bi ji šepetal, naj se prepusti in uživa v vseh oblikah predajanj, v vseh vrstah opiatov, da le malo pobegne od realnosti, od tistega, kar je premočno za to dušo v tem surovem svetu. Obljublja mu, da bo rešil problem, če pobegne, če se ne sooči z njim, potem pa ga na koncu pusti na milost in nemilost. Še dobro, da je danes tudi v lepem sekstilu z Marsom in s Plutonom, tako da je zanjo odlična osnova, da si čim prej opomore od vsega oziroma da bolj trezno pogleda na vse, kar ji je pretežko. To je tudi fenomenalen trenutek, da marsikaj počistite in zavržete ter čim prej ustvarite prostor za nove stvari.

Mars in Pluton v lepem in močnem trigonu dajeta človeku moč, da uresniči nemogoče. To je neverjetna moč regeneracije same moči, kjer ni ovir za nič na svetu. To je najmočnejša energija, ki zmore vse na najbolj pozitiven način. Tukaj ni strahov, ni šibkosti, ni blokad.

FOTO: Lenka Stanić

Danes je nedelja, dan Sonca, in čeprav je v znamenju Leva, čeprav je doma, je na najvišji stopnji padca vere, vere vase, vere v svoj obstoj, vere v svoj ego in svoje bitje. Sonce ob padcu Neptuna prinaša nejasnosti, razkrivanje prevar, laži, soočenje s slabostmi, z egom. Težava je v tem, da vidi le sebe namesto drugih in si s tem dela senco, zapira pot, ki sveti.

Še posebej, ker ga na drugi strani blokira Saturn, ki je tudi v svoji hiši in na največji višini Neptuna, kjer lahko s svojo vero in močjo naredi vse. Tu se trudi, da so vsi enaki, da so pravila za vse enaka. In vsak je v svojem domu in vsak misli, da ima svoj prav. Ta dvoboj, ta boj, dve premočni sili, dve premočni trdovratni in nepopustljivi energiji, kjer vsaka vleče na svojo stran in ne odstopa niti za milimeter, lahko vodi le v pretežke težave. To je odnos, kjer se trgajo vse niti, družine, partnerskih odnosov, kjer se dogajajo padci z visokih položajev, izguba službe in nazadnje zlom hrbtenice tako psihično kot fizično. V taki situaciji se morate zavedati, kdo ste, kaj so vaše prioritete, dopustiti čim več sonca in svetlobe v sebi, vero in spoštovanje do obstoja drugih. Le tako lahko omilimo konflikte oziroma se jim izognemo. Vztrajanje pri tem, da imam samo jaz prav, pa je za ta aspekt najtežje.