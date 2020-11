Astrologinja Lenka: Prihajajo veliki preobrati

11. 11. 2020. FOTO: Lenka Stanić

Dočakali smo 11. 11. (simbol Urana – višja oktava Merkurja), Merkurjev dan. Merkur končno vstopi v znamenje Škorpijona – najgloblje resnice. Čeprav gre po poti, ki jo je že prehodil, čeprav je še vedno v svoji senci in nima tako velike moči, pa se zdaj pripravlja, da popravi svoje številne napake v retrogradnem gibanju.Tukaj je močan, prodoren, preudaren. Ne uide mu niti ena beseda, poglobi se, kolikor se le da, ima pa tudi moč v govoru in komunikaciji. Je bolj premišljen in počasi zbira vse stvari, ki so se zgodile z lažmi, nepravilnostmi in neresnicami. Preiskuje in išče vse nepravilnosti, vse, kar smo nekam potisnili, da bi to razkril, samo čaka še na pravi trenutek. Ko ta pride, ne bo prizanašal ne sebi ne drugim, niti za ceno svojega življenja. Prihajajo veliki preobrati. Prav on bo marsikje povzročil velike spremembe, ker je vse, kar se je zgodilo v zadnjih dveh ali treh tednih, neveljavno. Luna mu zelo pomaga, saj mu omogoča, da se posveti najmanjšim podrobnostim in najnatančnejšim stvarem, da vse korenito prekontrolira, ne da bi kar koli izpustil.Vsi planeti iz zemeljskega znamenja Kozoroga mu dajejo posebno podporo. No, v trigonu z Jupitrom, Plutonom in Saturnom gleda na širšo raven, poglobi in obrne situacijo v drugo smer, ne tako, kot je bilo določeno do zdaj. Sledila bodo še različna presenečenja in čudenja, a resnica ruši vse pred sabo.