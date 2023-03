Astrologinja Lenka: Prihajajo veliki dogodki in spremembe

Zakorakali smo v prvi dan marca in začetek pomladi. Mesec marec ni le znanilec pomladi in vse tiste narave, ki počasi izrašča iz zemlje, ampak letošnje leto prinaša pomembne mejnike in planetarne prehode. Kar bo samo po sebi v prihodnjih dneh, mesecih in letih prineslo velike spremembe in velike dogodke. 7. marca bo Saturn, ki v življenju vedno prinaša neke blokade, omejitve, odgovornosti, red in ambicije, prvi odprl vrata. Tako se bo zdaj znašel v vodnem in intuitivnem znamenju rib.

12. marca bo Jupiter v konjunkciji s Kitonom, kar odpira rane in bolečine, ki jih lahko vidimo in pozdravimo sami.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Naslednji planet, ki bo opravil prehod v znamenje vodnarja, je Pluton, to pa se bo zgodilo 23. marca. Vstopil bo le zato, da se pokaže v tem znamenju, nato pa se bo vrnil v znamenje kozoroga, da dokonča tisto, kar ni naredil v teh letih, na začetku naslednjega leta pa bo spet vstopil v znamenje vodnarja in ostal tam do konca.

Danesp red zoro je Luna prešla v znamenje raka, v svoj dom in svoje okolje. Vsakih 28 dni pride na svoje mesto, kjer se najbolje počuti in kjer se mora napolniti s čustvi, nežnostjo, bližino svojih najdražjih.

Čez dan bo le naredil sekstil s severnim vozlom, da ga delo podpira in lahko veliko naredi za svoje potomce.

Toda najpomembnejši vidik dneva je konjunkcija Venere z Jupitrom v ovnu. Čeprav je tukaj v svojem šibkem dostojanstvu, je to vidik sreče, zadovoljstva, obilja, na katerem koli področju, velike sreče in še večjih možnosti za pridobitev velikih materialnih in duhovnih stvari.

Danes je sreda, Merkurjev dan in je v znamenju vodnarja. Počasi se približuje Saturnu v tem znamenju in čez dva dni bo naredil pot, ko bo tudi sam Saturn prestopil v znamenje rib.