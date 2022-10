Astrologinja Lenka: Globoki spomini na resne poškodbe

Luna je še vedno v znamenju Ovna. Če nam je ob njeni polnosti uspelo vsaj malo ozavestiti, kaj moramo v naslednjih 14 dneh pozdraviti pri sebi, potem smo razumeli njena sporočila. Že od jutra je z lepim aspektom svojega dispozitorja Marsa, tako da lahko marsikaj naredimo. Ta energija, ko se združita Luna v Ovnu in Mars v Dvojčkih, lahko porodi lepo zamisel, vendar jo moramo tudi uresničiti. Toda pri tej hitrosti, sploh pa v vsevednem in radovednem Dvojčku, je lahko marsikaj polovičarsko.

V nekatere stvari se ne smemo spuščati prehitro, ne smemo niti česa na hitro odmisliti, kajti med 14. in 16. uro bo Luna naletela na Plutona, ki jo ne bo zlahka spustil, če ji ni uspelo vsega popraviti. Ker z njim ni lahko, vračamo se v neko nezaceljeno trpljenje, kar povzroča občutek, ki duši ni prijeten. Gre za globoke spomine na resne poškodbe ali zavrnitve, za nekaj, kar se je zasidralo v telesu in duši, zato je potrebna velika moč, da se s tem spoprimeš in ozdraviš. Da bi bila duša srečna in zdrava, mora biti čista, brez strupenih prvin v sebi.

Merkur, planet razuma, razuma in uma, je v tem letu svojega znamenja Device prišel na zadnjo stopinjo. Sprejel je dovolj pametnih odločitev, sploh v tej svoji retrogradnosti, kar bo ponovno prenesel v znamenje Tehtnice, v znamenje partnerskih odnosov, da se bo marsikaj razčistilo na zdrav način. Danes ne sprejemajmo preuranjenih odločitev in se ne dogovarjajmo o čem pomembnem, ker ne bo pričakovane realizacije.

Danes je ponedeljek, dan Lune, ki počasi prehaja v fazo padanja, počasi sešteva vse, kar je odprla, ko je bila polna. Do naslednjega ščipa izboljšujmo sebe, osvetljujmo, kar je v duši zelo boleče, in to pozdravimo.