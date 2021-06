Astrologinja Lenka: Prihaja retrogradni Neptun

Polna luna je za nami in počasi nadaljuje pot skozi znamenje Kozoroga. Kljub temu da mu je tu težko pokazati svoja čustva, svojo nežnost, svojo Dušo, ima še vedno občutke, ni hladen in neobčutljiv, kot ga vidijo drugi. Že sam položaj ga dela precej resnega, ambicioznega, premišljenega, da mora najprej v svoji karieri nekaj doseči, pokazati, da mu je uspelo, šele nato vse ostalo. In prav zaradi tega dokazovanja in te odgovornosti pozabi na nekatere druge nežnejše stvari. In srečanje s Kironom jo nekoliko zbudi, kje je tu, ali je res dosegla vse, kar si želi, zagotovo pa bo kritizirala sebe in obsodila, da ni naredila dovolj zase ali za druge. Vendar je njena tradicija na prvem mestu.



Med 12:00 in 14:00 naredi trigon z Uranom, zato se je dobro prepustiti, sprejeti kakšne dobre nenadne odločitve, spremembe, pustiti nekaj, kar nima več trajnosti ali preprosto nič ne koristi. Z veseljem se odpravite v nove podvige. Ne bi ga smeli dojemati kot nekaj, kar se spreminja, trajno izgublja in se za vsako ceno bori za njegovo ohranitev. Ker je vsaka nova in sodobna sprememba potrebna, da gremo v korak s časom.



Danes bo Neptun, planet romantike, vere, vseh vrst omamljenosti in celo ljubezni, začel svoj retrogradni potek do 1. decembra. In v Ribah je Jupter in je retrograden, zato je vse te zamegljene jasnosti težko zdaj kaj odkriti in odkriti. Ampak to je vsekakor fenomenalno obdobje za vse tiste, ki so v neki duhovni sferi, meditacija, je povečanje lastne intuicije in vizualizacije. Kanal za odpiranje čudovitih talentov, ki so nekje zastali, jih obdržali in zdaj je čas, da se ozavestite ali jih začnete taktično uporabljati z nekom. Vsako ustvarjanje v zvezi s tem je fenomenalno. In kaj je šibkejše, morda ne tako dobro, da bi lahko prineslo drugim?



Ljudje, ki so nekoliko bolj občutljivi, ljudje brez svoje "hrbtenice", ljudje, ki so čustveno neizpolnjeni ali se kakor koli drugače umaknejo, iščejo "okrepitev" v nečem drugem, imenovanem opiati. No, treba je biti previden, kako in koliko, kajti Neptun je dno oceana in tisti, ki ga išče, se težko vrne. Zato je potrebna velika previdnost in velika zavest o tem, kako in komu se predate.

Planet ljubezni Venera je Pluton počasi travmatiziral, revne vse v raku pa preplavijo čustva in danes na stopnji padca Marsa vsa zlomljena komaj čaka, da gre od tu in se premakne v znamenje Leva . In tam je kraj, kjer lahko zasije, da je glavna, da je na odru in ji vsi ploskajo.



