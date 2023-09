Astrologinja Lenka: Prihaja priložnost za velike in večje dosežke

Luna je še vedno v znamenju strelca, ki nam skuša na vsakem koraku pokazati nekaj lepega, optimističnega, hiter izhod iz vsake težave. A še v dopoldanskih urah bo v kvadratu z Merkurjem, ki je sicer še v njegovi senci, vendar je v svojem domu v znamenju device.

V takšni situaciji se zelo hitro pojavijo nesporazumi, napačna in nejasna razumevanja. Merkur želi, da je vse točno, natančno, da se pozna red, da se pozna odgovornost za vse. In to, o čemer se govori, mora biti otipljivo in vidno. Luni se mudi, nobene stvari ne preživi tako globoko, pol bo naredila ali pa celo pozabila, kaj je bilo razpravljano, saj ji je bolj pomembno, da nekje dela načrte in živi v oblakih, kot da dejansko naredi.

Zvečer bo prišla v sekstil z Marsom iz znamenja tehtnice. Toliko stvari bi se lahko uresničilo, povezanih s katerim koli partnerskim poslom. Obeta se tudi trigon z Venero, ki napoveduje lepo večerno druženje, ogled malo boljših in mondenih krajev, kovanje načrtov za lepe izlete. Privoščite si nekaj lepega in malo dražjega.

In Sonce iz znamenja Device, ki ostane tukaj samo še dva dni, naredi lep trigon z Rx Plutonom iz znamenja Kozoroga. To je zemeljski trigon, ki vedno daje priložnost in priložnost za začetek in začetek številnih poslov, za dosego nečesa, kar je čakalo, pa naj bo to zaradi kakšnih formalnih dokumentov ali celo finančnih težav. Kakorkoli in karkoli se je zgodilo do zdaj, je to priložnost za velike začetke in še večje dosežke. To je tudi vidik, ki od nas zahteva, da se spremenimo, da za seboj pustimo vse tiste stare navade in prepričanja, ki jih nosimo že dolgo. Znebiti se vsega, kar je že zastarelo, narediti spremembe za boljše, naprednejše, saj čas teče z nenormalno hitrostjo in prinaša velike spremembe, ki jih komaj dohajamo. In če nismo v harmoniji sami s seboj, z njim, potem je vsaka sprememba za nas težka.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ki se ne premakne z iste stopinje, kot se je obrnil. No, to je Bik, nikamor se mu ne mudi, tako ali tako je njegova vrlina počasnost in tromost. Vezan je na vsa materialna in finančna bogastva, zato ga ni preprosto izpustiti in zapustiti ali narediti nekaj sprememb. Vsem nam je pomembna varnost brez večjih nihanj, ne le materialno, ampak tudi na vseh področjih, še posebej v tem znamenju. Tudi če pride do pretiravanja, predvsem pri hrani, bodite previdni in si načrtujte, koliko lahko porabite kar koli.