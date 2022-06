Astrologinja Lenka: Prihaja obrat, ki smo ga komaj čakali

Luna počasi vstopa v zadnjo dekado znamenja Raka, ki hiti, da bi poskrbel za prijetno in udobno vzdušje v domačem okolju. Narediti mora trigon z Neptunom, da bi še enkrat prisluhnili svojemu telesu, svojim notranjim potrebam in se vprašali, kaj še lahko naredimo iz dna svoje duše. Vpraševati moramo le svojo intuicijo, saj je vedno nezmotljiva. Prevzel nas bo občutek, da vse poteka spontano, le prepustiti se moramo in prisluhniti, kaj je tisto, kar zmoremo z lahkoto. Mogoča je velika ustvarjalnost. Vse zmoremo, če si želimo. Vse to podpira Merkur, ki je še retrograden, a že okoli 10. ure prehaja na stacionarni direktni hod. Ta obrat že komaj čakamo, saj nam je Merkur zmotil vse načrte za te tri tedne in povzročil kaos, čeprav seveda ni on glavni krivec za vse naše napake in napačne odločitve. Šele jutri se bo Saturn počasi obrnil, da nas disciplinira in spravi v red. A Merkur je pravkar obrnil pogled in še nekaj dni ostaja na enaki, ne tako dobri stopinji zodiaka, pri vseh komunikacijskih vidikih moramo biti zato še previdni. Vsak ovinek prinaša potencialne težave, zato pazimo, da ne bomo šli v prometu zaradi zastoja v napačno smer.

Čeprav je Merkur obrnil smer, je še vedno v svoji tako imenovani senci in ni najboljši za nove začetke. Vsaj do 14. junija bo še tako, dokler ne preide v znamenje Dvojčka, ali celo 18., ko pride na mesto, ko je postal retro. Preden Luna okoli 20.30 zapusti znamenje Raka in preide v znamenje Leva, bo naletela na Plutona. Nekaj starih spominov in nekaj čustev bo privrelo na dan. To lahko hitro pripelje do vrnitve posesivnosti in ljubosumja. Zavedajte se tega dela sebe zlasti med 16. in 18. uro. Uporabite to energijo drugače in bolje, zavedajte se, da nihče drug ni kriv za vaše počutje.

Danes je petek, dan Venere, in ona je v svojem znamenju, ponosno hodi in kljubuje vsem izzivom. Tukaj je močna, ve, kaj hoče, zato jo podprimo tako, da si danes kaj podarimo (cvetje, kos oblačila ali kar koli drugega).