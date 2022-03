Astrologinja Lenka: Prihaja napetost, ki pa ne bo trajala dolgo

Dan se ni začel z najboljšo energijo, saj Luna ni le na koncu znamenja Ovna, ampak je tudi v kvadratu z Marsom in Venero. Ta vidik pa na srečo ne bo trajal dolgo, saj kmalu Venera in Mars preideta v znamenje Vodnarja, znamenje svobode, kjer se lahko diha s polnimi pljuči. Venera je planet, ki predstavlja ljubezen, lepoto, zadovoljstvo, harmonijo, privlačnost in celo denar.

Po dobrih štirih mesecih je Venera vstopila v znamenje, ki ji je sorodno in kjer je vladar Uran. Tu bo ostala do 5. aprila. Vsi si prizadevamo za osvoboditev in svobodo, ne da bi nas kdo omejeval. Tudi ona je od tradicionalnega, karmičnega in stereotipnega Kozoroga vstopila v znamenje Vodnarja, da bi bila svoja, da bi začutila, da lahko leti in dela. Tu se dobro počuti, nastala je iz Urana, iz lepote in najiskrenejše ljubezni v trenutku največje ljubezni. V tem znamenju so zanjo najpomembnejše svoboda, pristnost in drugačnost. Njena prioriteta tukaj je spremeniti se in se presenetiti s številnimi novimi stvarmi. Venera je največja resnica, ki jo vsi premoremo, toda resnica, ki jo imamo predvsem pri sebi.

FOTO: Lenka Stanić

Hkrati je Mars prestopil v znamenju Vodnarja in bo v njem ostal do 15. aprila. Tu je njegovo poslanstvo povsem drugačno od tiste moške surove in močne energije iz znamenja Kozoroga. Obstaja potreba po človečnosti, po pomoči drugim, po enakosti.

Okrog 9. ure Luna spremeni svoje znamenje. Tu je bolj umirjena in se ji nikamor ne mudi. Vse poteka počasi in lahkotno. Tudi tu so prioritete povezane z vsakodnevnim uživanjem, z materialnostjo, z vsem, kar nas dela zemeljske ljudi.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je v znamenju Rib, še vedno v konjunkciji z najsrečnejšim planetom Jupitrom, a sta oba na fiksni zvezdi Ahernar. To je zelo duhovno mesto, kraj, ki nas prosi, da se obrnemo na drugo stran in vidimo, ali obstaja še kaj drugega kot materialne stvari, ki smo jih vajeni. Dokler človek ne začuti trpljenja, naj bo to zaradi zveze, bolezni ali izgube, je težko spremeniti pogled na življenje