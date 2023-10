Astrologinja Lenka: prihaja lunin mrk, ki prinaša velike spremembe

Dan je zasijal z Luno na koncu znaka Ovna in v kvadratu s Plutonom v Kozorogu. Ali ji bo v takem položaju uspelo spoznati nekatere svoje podzavestne težke situacije in jih spremeniti v odpuščanje in osvoboditev, preden vstopi v samo zatemnitev? In možnosti za to je veliko, saj okoli 14. ure preide v znamenje bika in je prvi aspekt z Rx Saturnom iz znamenja rib. Ponuja ji veliko pomoč, da se globoko posveti in izvleče vse tisto, kar je bilo dolgo časa naloženo v podzavesti in zdaj to očisti.

Zvečer ob 22.24 je lunin mrk na 05.09 stopinje Bika. To prinaša velike spremembe in preobrazbe prav v znamenju, ki je zelo navezano in težko sprejema vse spremembe in vse novosti. Je blizu svoje vzvišenosti, kjer si Duša želi marsikaj, od financ in materialnih priložnosti, do ustvarjanja doma, plodnosti v vseh oblikah obstoja in vsega, kar ponuja planet Zemlja.

Je v konjunkciji z Rx Jupitrom, ki vse to poveča in človek ima še večjo potrebo in željo po vedno več. Tu pa je tudi Uran, ki je tam že od leta 2018 in poskuša vse spremeniti, uničiti, izpodriniti, pokazati, da je bikova potreba po stabilnosti nesmiselna, ker je vse minljivo in se ni treba tako trdno navezati na karkoli.

In sam mrk se zgodi v bližini severnega vozla, kar nam ponuja še večjo rast in uspeh.

Vse bi bilo v redu, če ga na drugi strani ne bi čakala trojica – Sonce, Merkur in Mars iz znamenja Škorpijona. To so samo velike globine, ki lahko človeku prinesejo velike invalidnosti in poškodbe. Merkur v konjunkciji z Marsom, ki je v lastni hiši premočan in deluje tiho ter z največjo koncentracijo, povzroči, da iz njega tečejo besede kot kačji strup. In sam Mars ne dovoli, da bi bil kdo tukaj nad njegovo vladavino, on je tisti, ki nadzira vse.

V takšni situaciji je potrebno očistiti vse, kar onesnažuje in zastruplja Dušo, kar ustvarja nemir do vsega, kar človeka dela nemirnega in polnega grenkobe. Pustite vse to in se obrnite v tišino in mir ne glede na vse provokacije, ki lahko sledijo. Samo mir in tišina dajeta človeku odlično priložnost, da uresniči vse svoje želje. Sicer pa je to premočno, da bi sama duša, ne glede na to, kako močna je, to prenesla brez velikega trpljenja.

Sama dispozitorka tega mrka je Venera v znamenju device, ki ima dovolj pomoči drugim in komaj čaka, da se s pomočjo Urana in s pomočjo svoje globoke želje reši te situacije.

Danes je sobota, Saturnov dan, ki je v znamenju rib ter še vedno retrograden. Čeprav bo izvabil nekaj starega, nekaj, kar nas straši ali malce ustavi, je treba vse sprejeti, se s tem soočiti in iti naprej.