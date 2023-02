Astrologinja Lenka: Prihaja konec pred začetkom

Luna je v zadnji dekadi Bika. Počasi si opomore od vseh teh turbulenc, ki jih je preživela in njena velika odrešitev je sekstil z Neptunom iz znamenja rib. Zna jo pomiriti, ji dati boljši pogled na jutri, jo spraviti v stanje, ki jo bo sprostilo, a tudi pripeljalo do sprostitve. Če vam bo uspelo ohraniti ta jutranji mir, ne dovoliti, da vas napadejo druge skrbi, da začnete o nekaterih stvareh razmišljati s strahom in negotovostjo, potem boste imeli prijeten in dober dan. Zadnja srečanja Lune s Saturnom v znamenju Vodnarja, ne glede na to, kako naporna so, so še vedno iz nekega globokega razloga. Saturn je tisti, ki reče, halo, preveč je, v nečem si šel predaleč, pa naj bo to hrana, materialni položaj, zna to pokritizirati. Od vas zahteva, da prevzamete odgovornost za vsa svoja dejanja.

Okrog 15. ure bo Luna v trigonu s Plutonom, na zadnji stopinji. Kaj nam običajno prinese ta stopinja? Konec pred začetkom. To je dobro, da marsikaj, kar je že pri koncu, ki denimo ne služi ničemur, ki Dušo obremenjuje, sprosti, pusti za sabo in gre z lažjim bremenom naprej.

FOTO: Lenka Stanić

Okrog 18. ure preide Luna v znamenje Dvojčka, v znamenje povsem druge igrive in radovedne energije. Tukaj ni na prvem mestu materialno bogastvo, niti hrana, temveč hrana za dušo skozi komunikacijo, skozi učenje, skozi povezanost z vsem, kar daje navdušenje in veselje.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je v znamenju rib ter v polsekstilu z Venero, ki se premika k Jupitru, dispozitorju tega istega Sonca. Sonce poleg tega, da nam daje samo življenje, vitalnost, odpira in razsvetljuje življenje, predstavlja tudi naš cilj, ki nas vodi skozi življenje. In kaj bi bil cilj v tem znamenju? No, to so talenti, morda skriti, neodkriti tudi človeku samemu, saj je to 12. hiša – Ribi. Le redki jih izkoristijo na najboljši možen način, saj so veliki vpogledi, velike vizije in še večja vera vase in v svoje dosežke. Kdor se pogumno poda v to, mu je uspeh na teh področjih zagotovljen.