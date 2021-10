Astrologinja Lenka: Prihaja izbruh energije, jeze, besa

Uh, smo včeraj preživeli to polno luno? Energije so bile močne, delovale so takoj, in kar se je dolgo skrivalo, se je zdaj odprlo. Za mnoge se je to pokazalo, a ne le skozi neko čustveno čiščenje in solze. Vse, kar se je dolgo hranilo, ampak je bilo tudi veliko takih, ki so šli od živčnosti do telesnega zdravja skozi želodec.

A danes je Luna že v znamenju bika. Tukaj se počuti dobro, umirjeno, zbrano in sproščeno. Vendar pa življenje samo ne ustreza le enemu mestu, zato je bila med 10 in 12 v kvadratu s Saturnom iz vodnarja. Poleg tega da sprejmete določena dela in stvari, ki so ostale nedokončane, to počnite brez upora. Sicer boste občutili nasprotovanje, nespoštovanje določenih načel in ljudi, To lahko privede do nesoglasij, kar bo najtežje. Morda boste čutili tudi nekakšno prepoved, a če ne želite, vam ni treba vztrajati zdaj in v tem trenutku. Ni vam treba, da se zaradi tega počutite užaljene, prizadete in za to vam ni treba nikogar kriviti. Gre le za občutek krivde, ki hitro mine, če ga sprejmeš kot nekaj, kar ti trenutno ni v redu. To je trenutek upočasnitve in ni nekaj, kar bi bilo treba storiti zdaj in tukaj.

To nezadovoljstvo bo, če se bo nadaljevalo, najhujše po 17. uri, ko Mars naredi kvadrat s Plutonom. No, to je le izbruh energije, jeze, besa, neodpuščanja, ne bo popustilo niti za milimeter. Mars je počasnejši, zato bo to trajalo nekaj dni. Ne morate se spuščati vspore, argumente, prepire, maščevanje ali karkoli, kar bi lahko bilo najhujše. Umirite se, pustite, da gre skozi dispozitorja Venere, to pa je, da se obrnete na pozitivne misli, načrtujete kakšen odhod, potovanje, šport, kdo lahko, samo da porabi tisto ustvarjeno negativno energijo. Mars v strelcu je zelo zabaven, spogledljiv, se šali, bolje je kot spuščati v pretege in prepire.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ki vedno varuje in prinaša najlepšo vero v človekovo življenje, da je vse tako dobro in da se iz vsega dobi najboljše. Predajmo se mu in verjamemo, da je okoli nas in v vseh ljudeh vse dobro in lepo.