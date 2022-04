Astrologinja Lenka: Pride lahko do velikih nesoglasij

Luna je končno prešla v znamenje Strelca, tako da se na ta dan sprostite, ustvarite pozitivno vzdušje in ustvarite prijetno stanje. Toda njen dispozitor jo takoj počaka na trgu in ta kombinacija vode in ognja lahko povzroči neljube posledice. To je uničujoča moč, če se ne prebudiš na višji ravni in te povezave uporabiš za večjo vnemo in večje dosežke. To je notranji pogon, ki lahko na tih in miren način še vedno doseže veliko več. Sicer pa to lahko zelo podžge nekatera čustva, kar privede do velikih nesoglasij in nemira v Duši, kar zelo hitro dvigne krvni tlak. Ali to potrebujemo že od zgodnjega jutra? Bolje bi bilo, da bi se posvetili kakšnim drugim miroljubnim dejavnostim, ker je sam dispozitor v vodi. Če uspemo biti tisti dve uri sami s seboj, brez kakršnih koli reakcij, je dan lahko precej miren, v načrtovanju ali obisku zelo prijetnih krajev. Ker Strelec ni znamenje, ki ljubi zaprt prostor, ki je rad na enem mestu, on je tisti, ki se širi, uči, povezuje z drugimi. Karkoli počneš od športnih aktivnosti, sprehodov, dogovorov s tujimi akcijami, je vse to del tega dne.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

In stelij, ki je danes v Ribah, nas uči, da lahko vse to dosežemo in izvlečemo veliko miru, se povežemo s seboj, iščemo notranji mir, notranjo vizualizacijo, stvaritve, ki bi bile uresničene šele kasneje. Nujno je, da se naše telo poveže in naredi en velik gib. Venera in Merkur sta še vedno v čudovitem sekstilu, tako da je sam dogovor lahko prijeten, miren, lahek, z veliko dogovora o vsem, kar je treba uresničiti v praktičnem in trajnem odnosu.

Sonce je v zadnji fazi znamenja Ovna, v tem znamenju dokonča poslanstvo svoje moči, ugleda in položaja in se počasi pripravlja na nov podvig v znamenju Bika.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v vodnem znamenju. Kakšna je njegova energija v vodi, preplavljena s čustvi, občutki, sočutjem, empatijo in na koncu izgubi samega sebe? Z lahkoto ga odnese, da išče moč, išče ramo, išče oporo v drugem ali v nečem, kar mu bo dalo umetno moč v tem trenutku, nato pa ga povleče v največje blato njegovega življenja. In če mu to uspe spoznati, naj vso to moč poišče v sebi, da izvleče največje moči, stvaritve in tako ustvarja čudeže na tem svetu.