Astrologinja Lenka: Pride lahko do čustvenih nihanj

Luna je vzšla v znamenju raka in je v objemu z Marsom. Gre za kombinacijo vode in ognja, kar ustvarja močno strast, a tudi pretirano občutljivost za vse. Oba planeta se hitro odzivata na vsako krivico, na vsako besedo, na vsako čustvo. Potrebujemo velik mir in veliko potrpežljivost, saj bo to prineslo težave v zvezi z vsem pridobljenim družinskim premoženjem.

Povsem brez razloga lahko pride do čustvenih nihanj v razmerju, številnih solz in fizičnih poškodb doma na samem.

Iz tega razmerja se Luna počasi premika naprej v sekstil z Uranom v Biku. Se je po srečanju z Marsom česa naučila ali pa si je zaželela več svobode in neodvisnosti.Tudi stvar posameznika je, ali si želi svobode in ali je še pripravljen trpeti in se pritoževati. Kajti vsakdo ima pravico do svobode, da dela, kar čuti, kar hoče in kakor hoče, ne da bi koga oškodoval ali mu kratil svobodo. Daje tudi možnost, da spremenimo nekatere stvari v samem domu, se osamosvojimo ali celo sprejmemo odločitev, da se izselimo iz hiše in začnemo samostojno življenje.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je retrograden in v znamenju bika. Še vedno je v ločilnem sekstilu z Luno in Marsom, vendar nam daje možnost, da se nečesa spomnimo, obnovimo, ustvarimo nekaj iz preteklosti, nekaj, kar je ostalo za »ko bo čas«.

Nekatera razmerja, ki so bila dolgo časa na razdalji, se zdaj lahko povežejo, obnovijo in najdejo rešitev, zakaj je do tega prišlo. Ker je Merkur v zemeljskem znamenju, lahko pričakujemo obisk. Morda bo kdo prišel in nam vrnil izposojeni denar, pozabljeno knjigo ali nekaj, kar nam je veliko pomenilo. S svojim dispozitorjem Venero je v sprejemnem delu, zato lahko nekatere stvari še bolje izkoristimo, predvsem tiste, na katere smo dolgo čakali ali zanje nismo imeli časa.