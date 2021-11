Astrologinja Lenka: Pričakujte stresne in nepredvidljive situacije

Luna v Ribah je še vedno pod vplivom Neptuna, vsrkava vse čustvene stvari, prepušča se sanjarjenju, a že od jutra je tam Pluton, ki jo malce pretrese in pripelje v pravo realnost. Z njim moraš biti prizemljen, vse moraš imeti na svojem mestu, on to krepi in pripravlja, da se premakne veliko močneje in bolj prečiščeno, kot je bilo. To je dobra podpora, saj se le tako lahko izvleče v teh težkih časih, naredi selekcijo, opusti tisto, kar je presežek in tisto, kar jo zadržuje. Okrog 17. ure se Luna prelevi v znamenje ovna in tu je najbolj prebujena, ko se čustva že umikajo, preden na to sploh pomislimo. Tam je odprta, neposredna, brez zadržkov, zadržanosti, brez strahu, saj je povedala vso resnico, ki jo vidi in tako bi jo po njenem morali vsi slišati.

Astrološka karta FOTO: Lenka Stanić

A od včerajšnjega stresnega in nepredvidljivega dne si še nismo opomogli. Takšne reakcije so možne tudi danes, hitro, brez razmišljanja in zato ne da bi se spuščali v razprave, prepire, dokazovanja. In kar je najpomembneje, ustvarja veliko notranjo nervozo. Tudi danes bodite mirnejši, se zavestno izogibajte morebitnim konfliktom ali pa se preprosto zaposlite z nečim, kar vas bo pomirilo.

Venera, planet ljubezni, vseh užitkov, uživanja, vseh odnosov, ki jih ustvarjamo, je v znamenju Kozoroga. Obstaja tista mrzla, ledena, kraljica, ki se zdi taka, a v resnici morda celo trpi za starimi časi. S Kironom je v kvadratu, zato je to občutek izgube, neke stare lepote, starega odnosa, spoštovanja ljubezni, zakona, prijateljstva. Vse gre drugače kot je bilo in se je poznal vsaj osnovni red, sam užitek pa ne. Njegov dispozitor Saturn jo uči, da se mora še spremeniti, sprejeti marsikaj novega, naprednega, a da je treba to staro pot in načelo globoko ohraniti.

Danes je nedelja, dan Sonca in je v znamenju škorpijona, v družbi Merkurja in Marsa. Uh, ampak to so globoko potlačene energije, a polne eksplozij, ki so na površini videti tako sladke in nežne, v resnici pa je vulkan sam, eksplozija v njih. Pri sebi moramo biti tiho, opustiti nekatere stvari iz preteklosti, ljudi, ki nimajo dobre energije ali kjer se ob njih ne počutimo dobro. A zato poskušajmo iz dna Duše izluščiti čim več svetlobe, izluščiti nekaj, kar nam bo dalo energijo, da bomo lahko ustvarjali in ustvarjali v prihodnosti.