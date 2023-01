Astrologinja Lenka: pričakujte nesoglasja v odnosih

Luna je že od jutra v znamenju tehtnice, kjer bodo v ospredju vse vrste odnosov, še posebej partnerskih. Kako dobro bo komu uspelo uravnovesiti nekatere svoje odnose, kako dobro bo uspel popraviti nekaj, kar je bilo prikrito? Dispozitor Venere je v najbolj svobodnem in neodvisnem znamenju vodnarja, zato je težko nekomu vsiljevati in postavljati svoja stališča in poglede.

Mars je pač šel neposredno, dalo pa bi se o vsem bolj odkrito pogovarjati, pogledati določene situacije. Luna bo takoj naredila opozicijo z Jupitrom iz znamenja Ovna, ki prav tukaj zategnjenega pasu, saj denar sam teče in odhaja skozi prste, tako da je tu že situacija, ki bo povzročila nekaj nesoglasij. Mogoče Duša sama potrebuje malo dražji kos oblačila, nekaj, kar bi uporabljala za svoje veselje ali preprosto zato, da bi ga imela. Toda vsako pretiravanje, še posebej finančno, bo zagotovo povzročilo nezadovoljstvo in nejevoljo pri drugi osebi. To je tudi trenutek, ko oseba sama ne vidi, koliko lahko pričakuje od druge osebe in od sebe. Presoja namreč v lastni veri, koliko lahko da.

Luno v tehtnici pa Duša obožuje, ko je v družbi prijateljev, da se počuti prijetno, veselo, da jo vse navduši in da so vsi zadovoljni. Zvečer jo nagovarja trigon z Marsom, naj se uredi, naj bo čim lepša, samozavedna in ugaja drugim.

Mars v Dvojčkih pa bo marsikomu povzročal težave v komunikaciji z bližnjimi, brati in otroki. Težave v prometu, težave z mladimi in mladi sami, ker šele zdaj bodo večji izpadi in večje medsebojne agresije. Je pa zato Mars tukaj v tem znamenju, kjer bi se dalo odpreti več tem prav o tem vprašanju.

Vendar pa je danes Sonce v Kozorogu v zelo lepem aspektu z Neptunom v Ribah. Če verjamemo vase, verjamemo v svoje možnosti, zlahka uresničimo vse, kar si želimo. Ker to daje velike talente, velike vpoglede, vizualizacije in še večjo kreativnost v tem, kar resnično vidimo globoko v svoji Duši, da to uresničimo.

Danes je petek, Venerin dan, ona pa je v Vodnarju, srečna, samostojna, nenavezana. Čeprav se bliža kvadratu z Uranom, ji bo le to dalo moč, da vidi, kako močna je, ko je drugačna, a svoja, ko je sama. V sekstilu s Chironom je čas, da poiščete bolečino in jo oživite na najboljši način, ko ste sami s seboj. Ne pričakujte pomoči, razumevanja in ljubezni od nikogar. Dajte najprej ljubezen sebi, šele potem vam jo bodo lahko dali tudi drugi.