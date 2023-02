Astrologinja Lenka: Približuje se nam vodnarsko Sonce v napetem aspektu

Luna je vstopila v lastno znamenje raka, vendar je pred polno luno v naraščajoči fazi in tu so čustva veliko bolj napeta kot običajno. Torej, poleg tistih klasičnih potreb, ki jih ima to znamenje, da je večja potreba po negi, nežnosti, objemu, bližini družine, je še vedno večji problem biti pozoren na vsak čustveni izliv. Ta preobčutljivost se lahko izrazi na več načinov.

Že od jutra je v kvadratu z Jupitro in zdi se, da se vse prenapihuje. Gre za pretiravanje v izkazovanju dobrih ali šibkih čustev in bolje bi bilo to energijo usmeriti v posameznika, se osredotočiti na mir, tišino in gledati v prihodnost. Gledati z vero, upanjem, videti, da je vse v redu in da bi lahko bilo še lepše. Ker sta vedno upanje in poslanstvo tista, ki nas varujeta, da ne pademo v težke čustvene situacije.

Kasneje bo Luna nadaljevala v trigonu z Venero. Veliko bo čustev - en planet bo v svojem domu, drugi v svoji vznesenosti. Oba planeta sta tako močna in polna novih stvaritev, idej in vsega, kar nas lahko razveseli, tudi če je samo za dve uri. Kakšni talenti se lahko pojavijo in še večja vera, da je vse mogoče.

In planet Merkur se je vsekakor odločil, da pospeši tok svojega gibanja, izstopi iz svoje sence, svojih težkih spominov in nadaljuje pot z jasnimi vizijami in idejami.

In počasi se približuje vodnarsko Sonce v napetem aspektu s svojim dispozitorjem Uranom. Kot da bi čakal na trenutek, ko se bo nasprotna stran pojavila v šibkejšem položaju, da ga prizadene in šokira z enoumno ali celo nenadno nepremišljeno potezo. Pojavijo se lahko težave z nadrejenim, ker je preveč nezadovoljstva, težave z očetom, ker so nekatere stvari zastarele in nočejo slediti starim vzorcem. Nastane potreba po tem, da se od nekoga odmakne, da se znebi vseh bremen, ki jih čuti, a vse to se da urediti na veliko lažji način.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in je v znamenju Ovna. Čeprav bo Luna nekoliko omajala njegovo vero v nekaj lepega, jo bo hitro povrnil in se usmeril v individualno pomoč vsakega človeka. Medtem ko je v znamenju Ovna, je v konjunkciji s Chironom, kar je odlično zdravljenje na individualni ravni. Videti, kje je tista bolečina, ki je skrita, ki jo je težko izraziti in zdaj se lahko počasi pozdravi. Soočiti se z vsem in sprejeti je najboljše zdravilo.