Astrologinja Lenka: Pri nekaterih je povzročila trajno prekinitev, veliko trpljenje in ločitev

FOTO: Lenka Stanić

Čeprav se na videz mlada Luna, ki se zgodi skoraj vsak mesec, v ničemer ne razlikuje od drugih, to pravzaprav ni res. Veliko sprememb je naredila prvi dan, sledijo pa tudi v naslednjih 14 dneh. V našem telesu je prebudila najgloblja čustva, to, da se imamo radi, da očistimo vse, kar je nečisto, vse, kar je za dušo strupeno. V nas je prebudila, da se znamo boriti zase, se ceniti in ljubiti, saj smo le tako lahko ljubljeni od drugih. In tako je Luna, ko je vse očistila s Plutonom, pri nekaterih povzročila trajno prekinitev, veliko trpljenje in ločitev od bližnjih, medtem ko je pri drugih, ki so znali odpuščati, odprla novo poglavje v starem odnosu. Ko je razčistila svoja čustva, z vzdignjeno glavo prehaja v znamenje Leva, kjer rada prevladuje, kjer so čustva duše vzvišena, spoštovana in dostojanstvena.Luna je tu radodarna in lahko zasije v največjem sijaju. Lahko je ustvarjalna ne le v čustvenem smislu, ampak tudi v vsem, kar si želi. In tukaj si želi veliko. Zna biti velik navdihovalec drugih, jih spodbujati k še večjim projektom. Toda včasih jo podzavestno zanese in se premakne na drugo stran. Misli, da dela najbolje, v resnici pa postane pokroviteljska. Zavestno se temu izogibajte in ne dovolite, da s tem pokvarite dan.Toda Luna je rada opažena in pohvaljena, še posebej od svojih najbližjih. Opozicija s Saturnom jo je ustavila, da ni prepotentna, da ni izgubila tal pod nogami, da ni pozabila osnovnega spoštovanja svoje družine, svojih korenin. Če so me kdaj hvalili in so vprašali mojo mamo, zakaj me tudi ona ne pohvali in ni ponosna name (jaz sem levinja), je preprosto odvrnila: »Ne želim ji dati kril, da bi še višje poletela.« Kako pametna, zdrava in prizemljena je bila ta ženska, ki jo zelo pogrešam, ko se odločam o kakšnih projektih, ker potrebujem to spodbudo, da me opomni, da se poskušam prehiteti in preseči v mnogočem. In zato moja Koki, Deki, hvala za vse (čeprav nisi z nami v fizični formi) – kadar koli načrtujem velik posel, se še vedno posvetujem z njo in se odločim glede na njen odziv.Velikost Lune v Levu je v opoziciji s Saturnom, spoštujte druge, naj se vaša velikost kaže v uspehu drugih. Bodite srečni, ko drugi dosežejo svoj cilj, veselite se in delite svojo srečo. Bodite otrok v duši, igrajte se, ne glede na starost se crkljajte, ljubite in iz srca ustvarite vse, kar duša želi za vas.