Astrologinja Lenka: preživite dan v zadovoljstvu

Jutro se je začelo z Luno v znamenju device in v eksaktni opoziciji z Neptunom. Globoko spanje in še globlje, žive sanje, sanje, ki se zares uresničijo le, če lahko verjamemo vanje, verjamemo vase. Takrat Luna steče v naročje Venere, daje občutek lepote, harmonije, polnosti, od polepšanja dneva z najmanjšimi detajli do izkazovanja in prejemanja ljubezni. Čeprav je tukaj, v tem znamenju vsega na žlico, ima včasih že majhno zdravilo zelo veliko zdravilno moč. Tudi če se od sreče ali objokovanja potoči kakšna solza – pozabimo na to. Samo ne bodimo preskromni, saj s tem samodejno pomanjšamo že tako majhno.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Tako se Luna sreča z retrogradnim Merkurjem, ki se je pravkar vrnil v svoje znamenje. Najbrž se je spomnil veliko besed, veliko nasvetov, ki jih lahko da Luni, posreduje, ker sreča Sonce. In kaj so te besede in kakšna modrost? Nekoliko bolj se posveti medčloveškim odnosom, partnerskim odnosom, predvsem pa vsem čustvenim, romantičnim in zakonskim.

Tik pred koncem dneva, ob 23.53., ko se Luna in Sonce združita, bo mlaj na 2. stopinji znamenja Tehtnice. Ali je to soglasje ali celo velika podpora Soncu, ki je tukaj v zatonu, ki zahaja, ki pozabi nase, se pozabi postaviti zase, da ga Luna malo okrepi, podpre in pomaga pripeljati nekaj načrtov v skupnem življenju? So v natančni opoziciji z Jupitrom, a ne pustimo se razočarati zaradi prevelikih pričakovanj od drugih, pa naj bo to v kakšni finančni situaciji ali v nekem moralnem smislu. Lahko se celo zgodi, da se razkrijejo kakšne neetične stvari.

Kar se tiče ljubezni in partnerskih odnosov, pa se bodo vse razmere sčasoma izboljšale. Nekateri najdejo celo sorodno dušo, vendar so to običajno tisti, ki jim vsa ta materialnost in vse, kar ima neko vrednost skozi otipljive stvari, pomeni veliko več, kot bi prišlo iz srca. Tako je vedno bilo in tako bo ostalo, da se ljubezen meri z različnimi merili in merili, od tega, da je nekdo izobražen, da je nekdo bogat, da ima nekdo nepremičnine, finance, da je nekdo na določenem položaju, zato nas pritegne, da drugim pokažemo, koliko smo vredni, ali tista čista ljubezen, ko pozabimo na vse drugo in sprejmemo nasvete Srca.

Danes je nedelja, dan sonca, izberite katero koli možnost od tega, vendar naj bo vaša duša in srce polno in preživite dan zadovoljni sami s seboj in tako to srečo izpolnite z drugimi.