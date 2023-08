Astrologinja Lenka: Previdno, Venera in Merkur retrogradna

Luna je še vedno v znamenju strelca, kjer širi pozitivno vzdušje in išče najboljši način za rešitev vsega, ko nekaj ne gre tako, kot bi moralo. Pred poldnevom je Luna naredila trigon z Venero, kar bo še povečalo vs lepe stvari. Čeprav je Venera retrogradna in gre v nekaterih stvareh nazaj, se ji zdi, da se ne bo spustila v veliko avanturo. Prej bo sledil čudovit pogovor ali obujanje starih slik in spominov.

Ker dispozitor Venere ni več Sonce v levu, ampak v devici, jo ta dela previdno. Zaveda se, da ni vse tako lahko in preprosto, ampak gre z veliko previdnostjo ali še bolj v premislek, ali je prav ali ne preden se zaplete v avanture.

Imamo pa še en lep aspekt na nebu med Marsom v Devici in retrogradnim Plutonom v Kozorogu. Kako velika in močna energija je to, ki prebudi v človeku samem, da zmore vse in da je sposoben začeti kaj novega. Tudi uresničiti marsikaj, česar si prej ni upal. To je vidik poguma, drznosti in brez notranjih strahov, še najmanj pa od zunaj.

Kakorkoli že se boste odločili, je morda najbolje, da se ne spuščate takoj v neke projekte, saj sta tako Venera kot Merkur retrogradna, zato bo Mars v Devici tako ali tako našel milijon napak in veliko nezadovoljstva v podrobnostih in analizah. Če ne od drugih, pa od samega sebe in si bo očital, da je moral to storiti prav zdaj in začeti.

Danes je petek, Venerin dan, in počasi gre skozi znamenje leva, spominja se vseh lepih trenutkov preživetih na dopustu, zabavah, velikih ljubeznih, vsega, kar je bilo, zdaj pa je tako daleč. Vendar pa je ta Venera zdaj v veliki čistili v vseh ljubezenskih in partnerskih odnosih. Mnogi so že na tem, da ne prenesejo tega stanja, da se mora obrniti na eno stran. Pomagajte Veneri, pomagajte sebi, iščite svojo resnico, ki vas veseli, da greste naprej, ne glede na materialne in čustvene situacije. Ta Venera v nas mora biti srečna in radostna, da smo zadovoljni, predvsem pa zdravi.