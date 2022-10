Astrologinja Lenka: previdno s čustvi, ne pretiravajte

Luna se počasi pripravlja na odhod iz znamenja Dvojčkov, a se zgodaj zjutraj sreča z Marsom. Oba sta v znamenju, kjer se iskri od energije. To je aspekt, ki lahko človeka v teh dveh urah pošteno pretrese. Ker je to znamenje, kjer se ne čaka veliko, vse mora iti hitro ali celo brez razmišljanja. Ta konjunkcija lahko povzroči veliko nevšečnosti v prometu prometu. Najboljše je, da, čeprav je še jutro, greste na sprehod, nekaj počistite in pospravite, čeprav Lunino mesto ni ravno za to. Je pa zato dobro pospraviti knjige, narediti red, saj je treba energijo porabiti, sicer lahko pride do prepirov. Okrog 17. ure bo Luna prešla v znamenje Raka, v znamenje, kjer je njen dom in kjer se rada stisne k svojim najdražjim.

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

A takoj vstopi v kvadrat z Jupitrom iz znamenja Ovna, zato lahko pride do pretiravanja v čustvenem smislu, kar pogosto tudi ni dobro. Lahko se pojavi tudi težava z najbližjimi, če njihovih potreb in zahtev v finančnem smislu ni mogoče zadovoljiti, se pojavi nezadovoljstvo. Preprosto se izogibajte kakršnim koli obljubam ali pretiravanjem, pa naj bo to v materialnem, finančnem ali celo čustvenem smislu, da ne bo večjega razočaranja.

Imamo tri planete, ki so v znamenju Tehtnice, kjer je še vedno vse usmerjeno v partnerske odnose. Venera je prišla na višino Saturna, kjer zna iskati stabilnost, trajnost, kjer se zna osredotočiti na resnično, kjer je povezana s prefinjenostjo, vendar z veliko sofisticirane estetike in lepote.

Danes je sobota, Saturnov dan, ki je v znamenju Vodnarja v dobrem aspektu s Soncem in Venero. Izpolnimo torej nekaj začrtanih načrtov v zvezi s partnerskimi odnosi, čustvenimi ali poslovnimi, saj to daje stabilnost skozi čas.