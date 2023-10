Astrologinja Lenka: Previdno pri zapravljanju

Luna je v znamenju leva in je že od jutra v sekstilu s Soncem v znamenju tehtnice. To je zelo odprto vzdušje, ki podpira vse, kar se želi in naredi. Kajti Luna tukaj daje kreativne in podpirajoče ideje Soncu za vse partnerske odnose. Čeprav tukaj Luna ni tako skromna in ne bi naredila ničesar, ampak vse mora imeti svojo ceno in oznako za vse, kar hoče, pa tudi biti na nivoju v vsakem smislu.

In tako počasi vstopa v kvadrat z Rx Jupitrom iz znamenja Bika. In tu lahko dovoli vse to, gre v velike stroške in še večje pretiravanje v vsem, ne da bi bilo vse to pokrito. To lahko povzroči določene posledice šele kasneje, ko se ugotovi, da vse to ni bilo potrebno, dispozitorka Venera pa ne bo zadovoljna, saj je zdaj v znamenju, ki vse secira.

Venera, planet ljubezni, harmonije in užitka, se je danes preselila v znamenje device in bo tu ostala do 8. novembra 2023. Po skoraj štirih mesecih, ki jih je preživela v znamenju leva in kjer je morala biti videna, biti na visokih mestih, uporabljati vse, kar je najdražje in vse, kar ima samo veliko ceno, je zdaj zase v največjem zatonu. Prednost je bila dana sijaju, zunanji lepoti, zdaj pa je poudarek na notranji lepoti, na samem zdravju človeka. To je njeno bistvo, kako narediti vse dobro, od zdrave hrane, od zdravega načina življenja, od uporabe raznih alternativnih in meditativnih stvari.

Devica se vtika v malenkosti, gleda na podrobnosti, poskuša pomagati drugim in jim biti v pomoč, čistoča in red sta ji na prvem mestu. In kje je sama? Koliko ji je mar, da vidi, kdo je, koliko je vredna in kaj so njene prioritete? To postavlja na stranski tir, saj bi morala sebe postaviti na prvo mesto.

Danes je ponedeljek, dan Lune, ki je počasi v pojemajoči fazi, ko počasi prehaja v sončni mrk. Mars in Pluton sta še vedno v napeti, provokativni, stresni in napeti situaciji, ko hitro pride do prepirov, jeze in predrznosti. Ogromno je treba biti v svojem zavedanju, v tišini in miru, da ne pride do teh nezavednih in premočnih negativnih reakcij.