Astrologinja Lenka: Previdno okoli 14. ure

Ob izstopu dneva iz noči je bila Luna v natančnem trigonu z Uranom. Kakšno energično hitro prebujanje, kako kozmos odpre dan, da se znamo prebuditi in spremeniti stvari v dobro vseh nas. Okoli 14. ure pazite svoje reakcije, čustva, poškodbe, kakršne koli že so. Luna še analizira in detajlira po znamenju Device in ne vidi nič drugega pred seboj, ne vidi malo naprej, ker je obsedena z najmanjšimi detajli in jo v tistem trenutku strese Mars. A ta Mars je preveč vóden, brez energije, brez fizične moči, tako da najverjetneje dela samo nered in umazanijo, ne čisti za seboj, luna pa to zelo težko prenaša. Ne mara nereda, ne mara urejenosti, zato bi Mars tukaj raje zašel v lupino, kot pa v konflikte. Trigon Lune s Soncem vam daje vero, da vztrajate in delate, a tudi mislite nase. To je dobra kombinacija za sklenitev številnih dogovorov, predvsem glede materialnih in finančnih stvari, ki jih je mogoče enostavno doseči.

A danes, 11. maj, je dan, ko je Jupiter, planet sreče, dobrodelnosti, morale, visoke izobrazbe, dolgih potovanj, denarja, namena, poslanstva ... prešel v znamenje ognjenega Ovna. V tem znamenju bo ostal do 28. oktobra, ko se bo do 20. decembra vrnil v znamenje Rib, nato pa se bo končno spet vrnil v znamenje Ovna, kjer bo ostal prihodnje leto.

Ko je Jupiter v svojem dostojanstvu ali kot zdaj, v Ribah, v svojem domu, je njegovo bivanje zelo kratko, namesto da bi preživel celo leto v tem znamenju, se mu mudi, menda, da se ne bi ljudje preveč navadil na dobre stvari in se ne preveč raznežili.

In ta kombinacija z Ovnom daje veliko hitrost pri uresničevanju vsega, kar je v simboliki samega Jupitra. V tem trenutku je najbolje, da se ne mudi, saj Oven nima potrpljenja, to je treba storiti takoj, da si sam oblikuješ in razvijaš različne ideje in načrte. Da ste pri pri odpiranju podjetja, potovanju, vpisu na kakšne prestižne šole. Najbolje je, da to naredite sami pri sebi, saj je Jupiter tudi vladar 6. čakre oziroma 3. očesa, zato se lahko najprej prepustite vizualizaciji in »pogledate«, kakšne ideje želite okoli česarkoli. Zaradi retrogradnega Merkurja je najbolje, da to uresničite namesto zdaj, takrat, ko bo šel bolj neposredno,. Tukaj ne smete biti skromni v svojih zamislih, saj Jupiter ne mara malo, ne mara skromnosti in ne mara, ko ljudje ne sprejmejo nečesa, kar je veliko. Želi si prav to, ne glede na to, kako veličasten projekt mu boste dali, se bo prej uresničil, vendar nikoli ne pozabite, da vse želje tečejo skozi srčno čakro, da si tega resnično želite in čutite, da lahko imate in naredite. Jupiter človeku nikoli ne more škodovati, ničesar mu ne bo vzel, dal vam bo le toliko, kolikor ste zahtevali. Največja težava, ki se pri njem lahko pojavi, je pretiravanje, tisto veliko trošenje brez kritja in ustvarjanje lenobe pri človeku, saj verjame, da se je rodil pod srečno zvezdo in je dobil vse brez večjih težav. In dobil bi veliko več, če bi se aktiviral. Zato prosite svojega angela Jupitra in izkoristite to obdobje za uresničitev svojih velikih idej in načrtov.

Danes je sreda, dan Merkurja, on pa je doma v človeškem znamenju Dvojčkov in retrograden, a že nekaj časa stoji na isti ravni. Stopnja, ki je povezana z našimi predniki, domom, z našo karmo, zato bi bilo dobro, da zdaj uredimo marsikatero nerešeno vprašanje in se pripeljemo do prijetnega zaključka. To je čas, da se vrnemo k sebi, da se spočijemo, da meditiramo, da smo sami s sabo, da v sebi razčistimo marsikaj in da v mislih naredimo pot za prihodnost. V tem obdobju je z besedami najbolje zdraviti post v tišini s čim manj govora, s čim manj komunikacije. Tisti, ki že imate retrogradnega v natalni karti, lahko pričakujete, da se bodo stvari, ki so se dolgo vlekle, zdaj uresničile, od podpisa pogodbe, nakupa hiše, službe. To je zanje ugodno obdobje. Za vse ostale ni nič strašnega, ampak bodite bolj tiho, ne hitite v kakšen nakup ali začenjanje velikih služb, novih poslov. Če že morate, pa vse zapišite na papir, podrobno preberite in zapišite, kar se zmenite. Samo ne bodite površni in zaspani. Ker tukaj je Merkur zasanjan in ni tako trezen, da bi razmišljal.