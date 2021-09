Astrologinja Lenka: Previdno, ker lahko hitro pride do navzkrižij

Luna je še vedno v znamenju Raka, kjer je zelo občutljiva za vse. Na vsako besedo se odziva preveč čustveno, kar ji lahko trenutno povzroči veliko škodo. Ker jo kvadrat z Marsom iz znaka Tehtnice, kjer je v izgnanstvu, hitro pride do ognja in navzkrižnih mnenj. Lahko celo povzroči nekaj nasilnih izpadov ljubosumja.



Danes je Venera v čudovitem pogledu z Neptunom, vendar je v Škorpijonu še vedno v šibkem dostojanstvu. Venera išče veliko dokazov, da bi ji pokazali pravo ljubezen. In tisti, ki se odločijo za ta korak, morajo razčistiti sami s seboj, ali so res pripravljeni na slovo od povsem novega začetka ali pa si preprosto nadeti lažno masko. Kmalu bo Venera trčila v Pluton, ko ne bo nobenih popuščanj. Sonce je v trigonu s Saturnom. To je dober položaj, zlasti v poslovnem smislu. Zdaj je čas, da dokončate, kar je treba. Potrebovali boste več napora, vendar se bodo dobri rezultati pokazali kasneje.



Danes je sreda, dan Merkurja, ki je v Tehtnici retrograden. Še naprej analizira, kaj mora narediti in kakšno odločitev sprejeti, zlasti na čustveni ravni. Spodbujajmo ga tako, da spremenimo nekatere navade in prepričanja ter mu prisluhnemo iz globin duše. Pokazal nam bo pravo pot.

