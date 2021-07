Astrologinja Lenka: Previdno danes

FOTO: Lenka Stanić

Luna nadaljuje pot skozi znamenje Rib. To nam prinaša nekaj miru, umirjen dan brez veliko napora in stresa. Počasi se bliža Neptunu, planetu intuicije, talentov, vsega, kar prebudi nekaj globoko v nas samih. Vodi nas v noro domišljijo, prepuščanje, nekakšne nore sanje, ki jih je včasih mogoče uresničiti. Gre za velike, močne in nevidne moči, ki jih nosi v sebi in jih je sposoben uresničiti. Vprašanje je le, ali ga znamo pravilno priklicati, saj prinaša lepe stvari, uresničuje vse, kar si najbolj želimo, a nezavedno človek nehote pokliče tudi tisto drugo stran. Ker je Neptun tisti, ki nas lahko očara, popelje v višave, do lepote, ki jo zna izkusiti samo duša, nato pa jo preprosto spusti in tako je njeno razočaranje stokrat večje od očaranosti. Toda odprite se nekaterim talentom, ki so globoko v vas, na katerem koli področju vašega življenja.Merkur, planet uma in razuma, je naredil toliko načrtov, razmišljal o vsem, vse to doživel na najbolj intuitiven način skozi znamenje Raka in mudi se mu, da ga prenese v znamenje Leva in izvede vse to ustvarjalno na kraju samem. Danes lahko v zanosu nehote koga prizadene, izreče najtežje in najbolj ostre besede, prizadene druge in sebe, saj ga ta občutljivost prestraši, kako in ali mu bo uspelo narediti vse, kar si je zamislil. Še posebej, ker bo popoldne na zadnji stopnji znaka Rak, zato se izogibajte sprejetju nekaterih odločitev, podpisovanju nekaterih dokumentov, sklepanju velikih dogovorov, saj vse to pade v vodo. Počakajte vsaj do poznih večernih ur ali na jutri, pa bo prav tako pompozno in ponosno.Danes je torek, Marsov dan, in tudi on je že v zadnjih stopinjah znamenja Leva. Sit in naveličan je biti mačo moški, biti vedno v središču pozornosti, biti prvi in ​​se samo kazati. Zaželel si je narediti nekaj praktičnega, konkretnega in koristnega, zato se počasi pripravlja, da preide v delujočo, pridno in natančno Devico.Naj bo ta dan bolj za različne priprave kot za izvajanje določenih stvari, kajti vse, kar boste opravili, vam ne bo nujno koristilo.