Astrologinja Lenka: Previdno, da vas ne premami v nepotrebne nakupe

Luna je v znamenju Leva. Ponosno prehaja skozi to znamenje in prebuja določene planete. Glede na to, da je v Levu, se lahko zelo hitro pojavi potreba po poudarjanju ali krepitvi ega.

Že od jutra je v kvadratu z Jupitrom, kjer čuti veliko potrebo po pretiravanju v vseh mogočih stvareh. Lev je tisti, ki izbira največje in najlepše, a pri tem mu je najpomembnejše, da ima nekaj visoko ceno. Zato previdno, saj nas lahko pripelje do velikega trošenja in včasih tudi nepotrebnega nakupovanja.

Luna bo prišla v konjunkcijo z Merkurjem okoli 14. ure. No, šele takrat bo tista »moja beseda«, ki ima tako velik pomen. Človek si za vsako ceno želi biti slišan in imeti svoja stališča. Ni pomembno, čigava je zadnja beseda, ampak kako zadovoljni in srečni ste sami s seboj.

Mars je v znamenju device, ki trdo dela in pomaga drugim, ter počasi prihaja v opozicijo s Saturnom. Njegov učinek se vedno aktivira nekaj dni prej. Zato, če se pojavijo določeni strahovi, ali kaj preprosto ne gre tako hitro, kot ste želeli, pustite vsaj dva ali tri dni, da se to stanje spremeni, sicer bodo sledila le razna nezadovoljstva ali na koncu veliki nesrečni padci, poškodba ali preprosto težave s trebuhom.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v središču znamenja Leva, kjer ima občutek kraljevskosti z besedami, ki se slišijo čim dlje. Občutek, da morajo biti vse oči uprte v človeka, medtem ko nekaj govori, četudi je nepomembno, ampak tukaj je rojen igralec, ki zna vse tako dramatično prikazati. In ob tem pozablja, da v svojih predstavitvah ali nasvetih, ki jih daje drugim, včasih pretirava. Če se le da, se takšnemu odnosu izognite, saj vam bo kasneje le škodilo, in ni bistvo v tem, kdo ima prav, ampak kdo je pomirjen in zadovoljen sam s seboj.