Astrologinja Lenka: Presenetimo in razveselimo sami sebe

Danes je Venerin dan, ona pa je v natančnem trigonu z Luno v znamenju Device. Kot da bi ji hotela povedati, naj jo podpira, jo opolnomoči, naj se prepusti Marsovim strastem, ji potrdi, da dela prav in da se pravilno odloča. Toda tu je Luna zelo previdna in premišljena, odločitve sprejema z glavo. Stvari sprejema z zadržki, saj ve, koliko je trpela, jokala, se mučila, in ve, da je tukaj še vedno Kozorog, da je vse časovno omejeno, da zahteva veliko odrekanja in odpovedovanja. Venera je res zaslepljena, saj zdaj vidi izhod iz svojega življenja v Marsu, on pa je tako poln samega sebe, ve, kaj hoče, ima vse, kar potrebuje – od samozavesti do denarja. On lahko dela, kar hoče.

Luna je še vedno sumničava glede vsakdanjih stvari. Spomnila se bo tudi kakšne zamujene priložnosti, nostalgičnih dni, morda mladosti, ko je njena duša nekaj zamudila in se žrtvovala za druge. In to nasprotje z Neptunom bo v njej izzvalo čustva, jo potegnilo nazaj v preteklost, ji prineslo nekaj solz … A tako se bo notranje očistila tudi za naprej.

Sonce bo ob 17.42.52 počasi prešlo v najbolj romantično in intuitivno znamenje – Ribi. Tako se pridruži vladarju Rib, Jupitru in Neptunu. Sonce bo osvetlilo globine ocena, prineslo svetlobo in očistilo tisti globoko zakoreninjen mulj, ki se je nabral. Zato tudi mi razsvetlimo svoje globine, osvetlimo podzavest, osvetlimo vse, kar smo zelo globoko potlačili in česar se bojimo. In čigavo je tisto blato, tista umazanija, ki se je nabrala v globinah vode, v globinah naše duše? Vse je naše. To je tisto, česar nočemo videti, s čimer se nočemo soočiti. Zato je zdaj najboljše obdobje, da vse to pride iz nas, da prečistimo te vode, svoja čustva in zadihamo s polnimi pljuči.

Danes je petek, Venerin dan, in rada bi uresničila vse svoje sanje, da bi enkrat za vselej našla svojo staro karmično ljubezen in se nanjo navezala do konca življenja. Saturn je vladar in zna vse to omejiti. Zato naj ta dan preveva občutek zadovoljstva, notranje sreče in veselja. Kupimo si kakšno darilo, rožo, ne čakajmo nikogar, da nam kaj podari. Presenetimo in razveselimo sami sebe.