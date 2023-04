Astrologinja Lenka: Prepustite se svoji tišini in meditaciji

Luna je še vedno v ribah in po včerajšnjem napornem dnevu ima zdaj priložnost, da se počasi vrne na svoje mesto. Že od jutra je v sekstilu z Uranom iz njenega eksaltacijskega znamenja, kar jo podpira in ji daje veliko možnosti, da naredi veliko. To je lastna izbira, kjer se druga mnenja ne slišijo in kjer je vse tako kot duši sami ustreza. Odpira se veliko novih vprašanj, a Luna je v pojemajoči in dvojni fazi, torej mlaju, ki je hkrati tudi mrk, in v teh nekaj dneh je najbolje nekaj načrtovati, pripraviti, sprostiti vse, kar je staro, ni pa dobro ničesar začenjati. Tu je tudi Merkur, ki se že počasi ustavlja in globoko razmišlja o vseh spremembah, ki jih mora narediti v tem znamenju glede financ, bank in materialnih stvari. To je še vedno fiksno znamenje, ki mu ni lahko vsega spremeniti in pustiti.

Šele zvečer bo Luna prišla v naročje Neptuna, da se zlije z njim, da mu pade v naročje, da ga malo privije in odnese v svoje meglene iluzije. Nekaterim bo to prišlo prav, da odprejo svoje dodatne vizije, da si izmislijo nekaj drugačnega, marsikomu pa se bo vse skupaj zdelo nemočno, nejasno, brez neke velike moči, kajti Neptun opija, opija bodisi z lepoto, ki jo tako hitro prevzame, če je ne znamo nositi in varovati, bodisi opija s pravim alkoholom. Okoli 20. ure je najbolje ostati sam ali poiskati mir v meditaciji in sprostitvi.

Saturn iz znamenja rib je v dobrem odnosu z vozli, zato lahko na plano prinese nekaj modrih, starih, pozabljenih idej, sporočil in izkušenj, ki so nekoč bile in jih zdaj udejanjamo.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in je v znamenju rib, ves zaspan, utrujen, brez veliko energije, a ima v sebi še vedno talente, ki ga znajo prebuditi in jih malo obnoviti. Najbolje je, da ko je v svojem čarobnem vzdušju, da se vsaj za nekaj minut prepustite svoji tišini in meditaciji.