Astrologinja Lenka: Prepustite se objemu

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju vodnarja. Je svobodna, oddaljena in ne preveč čustvena. In tako gre naprej ter sreča svojega dispozitorja Urana iz znamenja bika. Kakšen stres, kakšen šok ali kakšna nenadna osvoboditev od vseh stvari, ljudi, vsega, kar te je do sedaj ustavilo in blokiralo. Nekateri bodo imeli zelo stresno obdobje, da se bodo na to navadili, saj niso naučeni, da nekaj takoj pustijo, odidejo, odrežejo vse naenkrat. A tistim, ki so vodnarskega duha, bodo všeč takšne ekshibicionistične, nepričakovane ali celo nore ideje, načrti, celo odločitve, o katerih so prej vsaj malo dvomili. To preverjanje moči lahko marsikoga pripelje v kakšno ne preveč prijetno situacijo, a takšnega človeka vleče, da se poda v to avanturo, saj ga le tako izpolnjuje vse v življenju. Nenadne prekinitve, nenadne odločitve v vseh partnerskih, poslovnih in čustvenih odnosih, stres v samem domu, to vam bo nekdo poskušal prirediti, želite ali ne.

Kot da luni to ni dovolj, je takoj v kvadratu s soncem. Le to daje veliko nesoglasja ne samo znotraj človeka, da ne ve, kaj bi, kako bi, ampak tudi s partnerjem in nadrejenimi prihaja v konfliktne situacije. Tukaj ni nobenega dogovora, še manj kompromisa, popuščanja ali prilagajanja.

Danes je petek, Venerin dan, ki je v znamenju raka. Je v svoji deklinaciji izven meja, kjer se v tem nežnem in čustvenem znamenju preda, kolikor se le da. Obrnila se je k svojemu domu, toplini, nežnosti. Če se malo bolj prepustite kakšni nežnosti, objemu, pozdravite osebo, ki je poleg vas, je to ena velika stvar, ki res zna polepšati dan. Posadite rože, kupite šopek in ga komu podarite, saj tudi to je Venera.