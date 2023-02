Astrologinja Lenka: Prepustite se in prikličite te čudovite sanje

Ne samo, da je danes sveti Valentin, dan zaljubljenih, tudi zvezde na nebu nam obljubljajo lepši dan. Luna je že od jutra v znamenju strelca, kar je včerajšnjo energijo popolnoma spremenilo v bolj optimistično, vedro in radoživo. Tukaj lahko vedno najdemo nek smisel za vse, spremenimo svoj pogled na srečnejši in boljši izid. Še toliko bolj, ker nam to znamenje pomaga, da vidimo v prihodnost, se obrnemo k boljšemu razmišljanju in iščemo rešitev za vse.

V sekstilu z Merkurjem, ki je v znamenju vodnarja, odpira nove poglede za dobre in prijetne dogovore z vsemi, predvsem za obnovitev nekaterih odnosov z najdražjimi in druženje s prijatelji. Obljublja, da se boste nenadoma in nepričakovano odločili za pot. Morda vas preseneti nepričakovano sporočilo, klic, sam pogovor, a vse to bo potekalo v optimističnem vzdušju.

Popoldne je Luna v trigonu s svojim vladarjem Jupitrom, ki je v znamenju ovna, kar nam prinaša zadovoljstvo in veselje, četudi brez razloga. Ideje bomo zlahka uresničili, le verjeti moramo vase.

Danes je prečudoviti dan, Venera pa je Neptunu, ki je v znamenju rib, planila v objem. Ta čudovita božanska slika na nebu obljublja lep dan, potrebno je le malo več vere, zaupanja in iskrenosti. Ker tukaj ni potrebno nič drugega kot čista in lepa ljubezen. Prepusti se in prikliči te čudovite sanje.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je še vedno v njegovi senci v znamenju dvojčkov. Tukaj še vedno ni prave energije, še vedno je veliko negotovosti in neučinkovitosti. Poleg tega prinaša tudi težave v komunikaciji z otrocih in tudi v prometu.