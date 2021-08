Astrologinja Lenka: Prepustimo se meditaciji in počitku

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Čeprav gre Luna v Vodnarju v svojo smer brez veliko načrtovanja v prihodnosti in naredi vse, kar se ji trenutno pojavi, jo Saturn počasi čaka v svojem retrogradnem toku. Nenadoma se zdi, kot da bi nekdo ustavil hitri vlak, kot da se mora spremeniti, počakati, sprejeti neke obveznosti, ki zanj niso. Še posebej ne vse, kar je povezano s časom, z načrtom, z zmenkom, z nečim, kar zahteva natančno uro in čas vnaprej. Vse to zanj ni tu, a vseeno ga nekoliko vrne v pretekle čase, da se spomni, kaj je nekoč ostalo nedokončano, kaj je tisto, kar jo občasno sili v kakšen strah ali blokado.Nato pa se med 11. in 13. uro Luna sreča na kvadratu s svojim dispozitorjem Uranom, ki je pravkar začel z retrogradnim gibanjem. Tu je bolj pripravljena na vsako stresno in šokantno situacijo, lažje sprejme karkoli, ni pa prijetno, če mora kaj hitro spremeniti ali se odreči nekaterim stvarem, povezanim s financami, nepremičninami, vsem, kar daje nekaj stabilnosti in varnosti ... Čeprav je pomembno, da jo tukaj pustite na prostosti, jo nikjer ne morejo zapreti, vrnila se bo iz vsega znova.Uran je v teh dneh zelo aktualen, najprej je dal navodila Merkurju, zdaj pa Marsu, ki z njim naredi natančen trigon. No, obstajajo hitrosti, ki gredo skozi nevidno svetlobo. Biti mora zelo natančen, natančen, a tudi hiter brez ustavljanja. Tu je mogoče podati določene patente za nekatere nove projekte, za nekatere nove stvari, lahko pa je tudi nekaj, kar je bilo načrtovano prej in se zdaj zaključuje. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bo razstava obrodila sadove. Ker je to fenomenalen vidik za pravo moško energijo, za tiste, ki si upajo in znajo vse to narediti, ker daje lep rezultat. Tudi če skačejo iz letala, je vse del tega dne.Danes je sobota, Saturnov dan in on je v Vodnarju, retrogradno na 8 stopinj. To, kar pripravlja, je novo, drugačno, kaj moramo odkriti v sebi, povezano s financami, bodisi s kolektivom bodisi sami ali preprosto, da v sebi naredimo svobodno preobrazbo. In najbolje je, če se prepustimo meditaciji in počitku.