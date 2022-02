Astrologinja Lenka: Prepusti se, odpusti in začni znova

Luna iz znamenja Dvojčkov bo naredila čudovit trigon s Soncem iz znamenja Vodnarja. Ti dve zračni znamenji, ki sta v osnovi optimistični in komunikativni, se bosta še bolj uskladili v dogovorih. Vseeno pa bo danes poudarek med Merkurjem in Plutonom.

Merkur, planet, ki predstavlja naš um, razum, naše misli in poti, je prišel v Had, k bogu podzemlja, smrti in posmrtnega življenja. Zdaj ima največjo možnost, da se osvobodi bremena v svojih mislih, Pluton pa vlada v preobrazbah. Spustimo se v globino duše. Zdaj je čas, ko je od nas samih odvisno, ali bomo šli naprej ali se bomo vdali. V najtežjih trenutkih pride se nam prižge nova iskrica in vzbudi misel, da spremenimo pogled in začnemo kaj novega.

Če bomo šli po tej poti, bomo prišli do novih spoznanj in idej ter novega življenja. A ta pogled je težji osebam, ki se želijo za vsako ceno maščevati in izzvati ljubosumje. To le še poglablja jezo in karmične dolgove. Pri Kozorogu je Merkur še trd od vseh prejšnjih strahov in se boji, da bi slišal kaj, kar bi ga spravilo še v večji šok. Gre za težke karmične zgodbe, polne nasilja, smrti, izgub, običajno tiste, ki so se zgodile z vašimi najdražjimi. Zato je najboljše prepustiti se, odpustiti in začeti znova.

Danes je petek, dan Venere, ona pa je še vedno zmrznjena v Kozorogu. Počasi se trudi stran, in čeprav je pot dolga, ji bo uspelo. Skrbi jo le, da bi se postavila za svoje kastne potrebe in materialno varnost. Spodbujajmo svojo Venero, da vse naredi z malo več poguma in vere vase.