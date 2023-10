Astrologinja Lenka: preplavili vas bodo spomini na vse, kar je negativnega, a ni vse črno

Luna še naprej razčiščuje svoja čustva skozi znamenje škorpijona. In v eni taki globini naleti na Rx Urana iz znamenja Bika v opoziciji. Kaj obdržati, kaj opustiti v tako napeti in stresni situaciji? Bi morali zlomiti vse okove, se znebiti vsega, kar vas tišči, utesnjuje, ovira, da ne morete vdihniti s polnimi pljuči? Odpusti in spremeni vse, to je priložnost in pogum, ko te najbolj boli, da to storiš. Mogoče bo malo bolj bolelo, a vso preteklost je treba spustiti, narediti prostor za nekaj novega, boljšega, lepšega. Spremeniti sebe, saj je to trenutek resnice in dviga iz vsakdana in ustaljenih vzorcev.

Nato se Luna premakne v trigon z Rx Neptunom v Ribah. Velika količina vode, čustev, ki se lahko izlijejo zaradi lastne osvoboditve od druge osebe, od mračnih okoliščin, od mračnih in premočnih čustev. Trenutek, da se ustavite in se vprašate, kaj storiti in kako naprej. Takih možnosti je veliko, le zaupajte svojemu telesu in sledite kam vas vodi, saj vam bo pokazalo pravo pot za vašo Dušo. Predajte se, verjemite, verjemite vase, da zmorete, da želite, da boste v vsem uspeli.

In tu je še sekstil s Plutonom, ki je že direkten in ki šele zdaj, ko je dispozitor te iste Lune, s katero je bil v kvadratu med Sončevim mrkom, zdaj daje priložnost, da je vse mogoče, da vsaka sprememba, ne glede na to, kako težko je, vodi do nečesa boljšega in nečesa lepšega. Ni nujno, da je vse zdaj in takoj, pomembno pa je, da se ustavite in greste na pravo pot.

Sonce vstopa v konjunkcijo z južnim vozlom, kjer je v največjem zatonu, to pa prinaša spomine na vse, kar je negativnega, na vse, kar je človek preživel, izgubil veliko pomembnih ljudi in stvari, včasih tudi samega sebe. In tehtnica je tista, ki se vedno vrti okoli vseh partnerskih odnosov in obuja tiste neprijetne spomine.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v svojem domu, na najvišji možni energiji Plutona, močan, strasten, poln moči, poln poguma in komaj čaka, da pokaže vso svojo moč. Če to pokažeš v realizaciji lepih in novih projektov in gradnji, je to nekaj najlepšega, če to energijo porabiš za največje rušenje, potem je to rušenje, kjer od vsega, kar se je zgodilo, ne ostane niti pepel. Pri tem sta pomembna prisotnost in zavedanje, saj je to stopinja, v kateri se vse spremeni. Iz nje izvira vse, tudi življenje samo, in vse, tudi življenje samo, se v njem konča.