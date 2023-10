Astrologinja Lenka: Prehajamo v škorpijona, znamenje moči, strasti in največje energije

Kakorkoli, tukaj je vse drugače, vse je posebno, vse je obrnjeno v drugo smer in z drugimi načrti. In ko naleti na kvadrat, je šele takrat vse čisto drugače, povsem svoje in neprepoznavno, nepredvidljivo in nenadno.

Velika potreba po osvoboditvi, po izvirni poti in neodvisni drži. To so tudi tisti vidiki, ko človek hitro in brez premisleka odreže vse, kar ni tako, kot si želi, ali če ga kdo skuša v nečem omejiti ali ustaviti. Velik upor in še večji revolt v človeku samem. Spremenite nekaj v sebi, da boste drugačni in da boste proti vsem.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Sonce ob 18.02 preide v znamenje škorpijona, znamenje največje moči, okultizma, strasti in največje energije.

Škorpijonova globina je prevelika in pregloboka, polna temačnih in strupenih stvari, ki lahko prizadenejo vsakogar, ki se je dotakne. Prizadene najgloblje in nezmotljivo točno tam, kjer najbolj boli.

Kot da je globoko v njihovi podzavesti, da morajo skozi najtežje situacije, skozi operacije, zapuščanje, rušenja in novogradnje. Zamero, maščevalnost in ljubosumje, ki ga nosijo v sebi, varuje njihova obramba, on pa jih le večkrat zbode, saj je izključno njihov.

Magnetizem in strast, ki ju premoreta, sta njuno največje darilo, da lahko pritegneta vse, kar si zaželita. So pa tudi takšni, da se te globine in teme ne bojijo in marsikomu to ustreza. Ko gredo tako globoko, naletijo na največje bogastvo in največjo moč. Zato veljajo škorpijoni ali tisti z močnim škorpijonom, ki je nekako najbolj privlačen za vse vrste bogastva, najbogatejši ljudje. Mnogi imajo tudi največjo okultno moč, moč zdravljenja.

Sam po sebi je škorpijon energičen in zelo strasten. S svojimi močmi lahko potegne vse iz najglobljih globin, razkrije svoje strahove in sence, ki ga obkrožajo in tako ustvari največjo moč, s katero lahko obvladuje karkoli samo zato, ker ima to v sebi.

Škorpijoni so zelo zvesti in nanje se lahko vedno zaneseš. Ko nekaj obljubijo, to tudi storijo, dokler ne opazijo, da si jih prevaral ali izdal.

V tistem trenutku zanje ne obstajaš več, prečrtajo te za vse čase. Naučiti se morajo odpuščati, ne imeti v sebi zavisti, ljubosumja in nadzora.

Ko so z nekom, si ga avtomatsko prisvajajo in ga omejujejo s svojim nadzorom oziroma vprašanji - kje, kako, s kom, kaj ...

Namesto tega jim je najbolje dati ljubezen in toplino. Oni najbolje vedo, ker so ustvarjeni, da padajo in vstajajo, da gredo skozi različne preobrazbe in razumejo, da nič ni trajno, niti življenje samo.

Danes je ponedeljek in Luna gre v popolnoma nasprotnih energijah kot občutki škorpijona. Pri vodnarju mu je vse dovoljeno, svoboda, neodvisnost, različnost, vsakega objema in vsakega ima predvsem za prijatelja. Vodnarja za razliko od škorpijona »operirata« ljubosumje in posesivnost.

Vsi pa imamo v hiši Sonce, podznak, osebne planete ali znamenje škorpijona in od tega je odvisno, kje in kako to manifestiramo.

Ampak v tem znamenju vsi nastanemo, zato vse najboljše vsem škorpijonom.