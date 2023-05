Astrologinja Lenka: Prehajamo v drugo skrajnost

Luna je sinoči prešla v znamenje Dvojčka, da bi razbremenila to vzdušje, povezano le z materialnostjo in okoriščanjem na vseh področjih. Tukaj je manj obremenjena z vsemi temi stvarmi, pomembnejši so izmenjava vseh vrst komunikacije, pridobivanje različnih znanj. Tudi ko je mislila, da se je rešila iz vseh težav, se Saturn vedno znajde tam, kjer v nečem pretirava in ustvari red, omeji ali celo malo zagreni celotno situacijo. Res je, da ima svoja merila, vendar so njegovi pogledi zelo resni ali celo preresni za Dušo samo, čeprav bo tukaj šlo precej zlahka, saj Luna ne pripisuje velikega pomena vsem kritikam in se ustavlja, zato se je ne bo pretirano dotaknilo.

Danes je Sonce vstopilo v zadnjo stopinjo Bika in je v sekstilu z Marsom, ki je prav tako na zadnji stopinji Raka. Kaj drugega je mogoče dodelati v tem pogledu, ne da bi bilo vidno, ne da bi bilo nekaj fizičnega. Najbolje bi bilo pripraviti drug načrt in ga pustiti, saj Mars že danes prehaja v sončno znamenje in tako se ta dogovor prenaša z boljšo energijo. Jutri bo Sonce prešlo v znamenje dvojčkov.

Mars je v zadnjem mesecu poskrbel za različne čustvene izbruhe v domu, bližnjih, družinskih članih, ljudeh, pa tudi nebo je potočilo ogromno solz, zalilo in poplave vse, kar je lahko ter ponekod premaknilo tudi samo zemljo.

Danes ob 17.31 Mars preide v znamenje leva in bo tam ostal do 10. julija. Od deževne in čustvene situacije bomo šli do nasprotnih skrajnosti vročine in zelo evforičnih situacij. Tukaj je tisti pravični in plemeniti borbeni duh, ki hoče biti vedno in v vsem najboljši. Želi biti prvi, zmagovati, osvajati zlato, biti viden in kraljevati na vseh prestolih. Je zelo energičen, ustvarjalen in spodbuja tudi druge, da sodelujejo v tej dirki. Ta ogenj ga žene, da lahko premika vse pred seboj, da je vedno v neki akciji in da ustvarja in dela brez prestanka. Tudi tisti, ki tega nimajo v rojstni karti, so vabljeni, da pogumno in pogumno iščejo to resnico, ustvarjalnost in svojo izvirnost na najbolj plemenit način.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib. Je v zelo lepem aspektu z Merkurjem, ki se počasi prebuja, počasi prehaja v sicer počasnem znamenju Bika. Še vedno je v njegovi senci, a Saturn ga počasi na najboljši način potiska, da razkrije vse, kar ima globoko v sebi, vse nedokončano, da bi to počasi pripeljal do konca.