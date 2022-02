Astrologinja Lenka: Predal z negativnimi čustvi je treba očistiti

Dan se je začel z Luno in s Plutonom v natančnem trigonu, ko sta tako dobro povezana, kot da bi bilo treba vse slabo zapustiti pred zoro in bi se moral začeti nov dan z novimi energijami. To nas pripelje k temu, da je treba ne glede na težave in nezadovoljstvo počasi vse odpustiti, da bi lahko šli naprej.

Če je predal poln z negativnimi čustvi, potem duša ne more sprejeti česa lepega, pozitivnega, zato mora predal najprej očistiti. Luna je tudi v konjunkciji s Severnim vozlom, z delom svoje duše, ki jo podpira, da pri vsem tem vztraja in vidi izhod v novih stvareh, novih delih.

Okrog 11.30 bo Luna zapustila hedonističnega Bika in hiti v znamenje Dvojčkov, da bi dobila kakšno novo informacijo, se pogovorila, se povezala z vsemi in nekaj novega začela. Razbremenila bi se rada številnih skrbi, našla tolažbo v pogovoru ali ročnih delih.

Mars in Uran sta še vedno v čudovitem trigonu, pogumnih odločitvah, drznih podvigih, tveganih stvareh. Mars je v Kozorogu že zdavnaj določil svoje prioritete. Začrtal je načrt vseh svojih uspešnih služb, saj na tem področju ve, kaj hoče in koliko zmore. Že nekaj dni je idealen za vse začetke, pa naj bodo začetki s poslovnega, kariernega, športnega ali z drugega področja. Vodi nas v to, da se pogumno spustimo v boljše rezultate.

Danes je sreda, dan Merkurja, on pa je v znamenju Kozoroga, le da je šel naravnost. Počakati je treba na veliko novih začetkov, novih velikih projektov, le še nekaj dni, da gremo skozi vsaj eno veliko čiščenje, velika odpuščanja in velike preobrazbe. Kdor to naredi v svoji glavi, se zlahka poda v nove vizije, nove vrste dogovorov, pogodb, službe, kariere. Kajti v tem pogledu, če se zatakne, zdaj pa je začel nekaj zelo pomembnega, bo vse ustavil ali se premislil. Ker Pluton ne spusti zlahka, če ni vse tako, kot mora biti.

Danes je zato najbolje biti v kakšni pozitivni komunikaciji, knjigah, ročnih delih, jutri pa se začne dan čiščenja.