Astrologinja Lenka: Predajte se brez strahu, z zaupanjem vase in v vse, kar sledi

Ko imamo takšno konjunkcijo Lune in retrogradnega Urana, je podobno, kot če se združita voda in elektrika in seveda poči.

In to je vidik zdaj in takoj ali pa se vse razleti na koščke. Če človek ne zna, ne more nečesa narediti na hitro in nenadoma, zato ima občutek, da ga bo od znotraj razneslo.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Ampak vse, kar deluje, predvsem kar je novega, kar zahteva hitrost, kar zahteva, da ne zamujaš na nekaj, je super in prav. Če pa človek brez razloga čuti ta nemir v duši, potem ve, da je šibak in trmast, saj lahko nenadzorovano ali celo nezavedno počne marsikaj, za kar mu bo pozneje žal.

To še posebej velja za vse nagle odločitve, ki jih izvaja, in nima časa poslušati sogovornika. To je znak popolnega kaosa.

A za tiste, ki so pogumni in pripravljeni na nove podvige, je to le opora vetra od zadaj, da se vsi dosežki čim hitreje uresničijo.

To je zagon, smer energije, kajti čez dan bo Luna delala sekstil z retrogradnim Neptunom iz znamenja rib, ki jo notranje usmerja k uresničevanju začrtanih zamisli. Predajte se brez strahu, z zaupanjem vase in v vse, kar sledi.

Zvečer, preden bo zamenjala znamenje, bo naredila trigon z retro Plutonom iz znamenja kozoroga, kar ji daje moč, da vztraja pri pravilnih odločitvah.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju tehtnice. Čeprav to ni najboljše mesto zanj, ker se mora prilagoditi in pokazati dobre strvari, namesto da zapravlja tisto svojo neposredno energijo.

Edina težava, ki se lahko pojavi z njegovim bivanjem v tem znamenju, je občasno draženje ali celo poglabljanje nekaterih že začetih odnosov, ki bi lahko privedli do večjih težav.

A za vse obstaja rešitev in za to je, da smo mirni sami s sabo, v tišini in brez nepotrebnih ostrih dejanj.