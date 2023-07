Astrologinja Lenka: Pred venero burno in turbulentno obdobje retrogradnega gibanja

Luna je v Ribah in njeno vzdušje je povsem drugačno od tistega, ko je bila zadnja dva dni v znamenju Vodnarja. Je mirna, a nekoliko zmedena in nezainteresirana. Že od jutra je v konjunkciji s Saturnom. Če se pojavijo kakšni podzavestni spomini ali se slabo počutite, se ne smete preveč vtikati v to. Ker Saturn poskrbi, da človeka malo prestraši, mu naloži določene težje obveznosti ali pa jih preprosto tako človek sam dojema.

Luna bo hitro izstopila iz tega položaja in se povezala z Jupitrom, svojim dispozitorjem, in on je vedno tisti, ki ima rešitev in izhod za vse.

Če nič drugega, da človeku vero, da ga bo osvobodil nekaterih stvari in da ni vse tako napeto in težko. Lahko se odpre novim ciljem in vizijam, saj je Jupiter v znamenju, kjer se Luna najbolje počuti. Tako, da bodo vse realizacije, ki jih načrtujete okoli doma in družine, potekale z lahkoto.

Kaj nam prinašajo Merkur, Mars in Venera?

Merkur lahko dojemamo kot naš um, je pa v sekstilu z Uranom v znamenju bika. Pri različnih dogovorih zna biti kar nekaj težav, ker je Merkur v vodnem znamenju, obarvan s čustvi in ​​gre vse skozi občutke in doživetja. In Uran daje veliko teh idej, a pri njem je edina prednost ali težava, kako bo kaj storil za nekoga, kaj hoče storiti zdaj in takoj. In ta Merkur, ta občutek, da mora narediti vse v trenutku, je čustveno težak, dokler ne predela vsega. Tudi če vam ne uspe vsega narediti takoj, je bolj pomembno, da tiste nove in izvirne ideje, ki jih dobite v tem trenutku, zapišete za naprej.

Mars, naša energija in delovanje, je prišel na stopinjo, kjer se bo Venera čez nekaj dni obrnila. Kakšno sporočilo ali predloge ji bo pustil za naprej, ko se vrne v neko svojo preteklost? Ali ji bo kaj obljubil, pa tega verjetno ne bo sprejela.

Danes je petek, Venerin dan, in ona upočasnjuje svoje gibanje, saj je ugotovila, da še vedno ne more doseči svoje velike ljubezni. Pogovora sploh ne bo, čeprav ji je to srečanje veliko pomenilo, vendar se je moški uspel spretno izmuzniti in ni počakal na dekle. Odločila se je, da bo naredila načrte zase v nekaj novih – starih zvezah, pred tem pa bo šla skozi burno in turbulentno obdobje svojega retrogradnega gibanja.