Astrologinja Lenka: pred nami polna luna v stresni situaciji

Jutro začnemo z veliko notranjo preobrazbo, v enem napetem stanju. Veliko stvari bi radi spremenili, vendar nam manjka potrpljenja. Morali bi se obrniti sami in imeti nov in drugačen pogled na vse okoli sebe, ne kot smo ga imeli do zdaj, in ne spreminjati drugih.



Lunin kvadrat s Saturnom nam dodatno zastruplja dušo, tako da dodatno pove, da s tem, ko skušamo nekatere stvari spremeniti v drugih in to ne gre zlahka, dodatno zapademo v velike strahove, depresije, nemoč, blokade. Najbolje je, da sprejmemo vso to odgovornost, ne glede na to, kako težko je, da se zavedamo teh stvari in si izberemo novo pot.



Luna bo tvorila opozicijo tudi z retrogradnim Merkurjem, zato bomo iz velike hitrosti in nepremišljenosti zelo hitro zapadli v nesporazume in prepire. Ta hitrost in ne strpnost do drugih, namesto da bi jih najprej poslušali in šele nato sklepali, to storimo, še preden jih slišimo ali jim sploh ne dovolimo, da rečejo besedo.



In Merkur je še vedno v tehtnici, tako da ostaja verbalno nezadovoljen in nejasen, da bi vsem ugajal in ostalo vse lepo in dobro ter da ne bi prišel v konflikte.



A še vedno nas čaka polna luna, ki se bo zgodila jutri v zelo napeti in stresni situaciji, zato je dobro, da se pripravimo zdaj, da v vsaki situaciji ostanemo mirni in potrpežljivi.



Ker je danes Venerin dan, je najbolje, da se obrnemo na navdih, ustvarjalnost, iskanje lepote v sebi, da objamemo tiste, ki so nam blizu, in smo v tem srečni.