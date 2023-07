Astrologinja Lenka: Pred nami nenadne spremembe, predvsem na področju financ

Luna je pri koncu znamenja bika. Čaka samo še, da se nekaj materializira in kasneje preide v znamenje, kjer je intelekt na prvem mestu. Je v eksaktnem sekstilu z Neptunom, kar omogoča, da se marsikaj z lahkoto uresniči. Vse, kar je tukaj potrebno, je nezmotljiva vizualizacija, ki odpre vrata vsemu, kar resnično želimo od Duše. Podpora je tudi od Plutona, ki je prav tako v zemeljskem znamenju kozoroga in je še retrograden. Katere stvari iz preteklosti niso bile narejene, katere stvari v zvezi s tradicijo moramo zdaj dokončati, se sprašujemo?

Okrog 9.30 je Luna prešla v radovedna in komunikativna dvojčka. Da malo pozabimo na hrano in fizične užitke ter se bolj posvetimo mentalnim stvarem. Tukaj vlada vzdušje, povezano z druženjem, pogovorom, ogovarjanjem, učenjem in vsem, kar je povezano z umskim delom. A mimogrede je prisotna tudi velika površnost, ki daje Dvojčkom duha, da si ničesar ne jemljejo tako globoko k srcu, ampak gredo naprej. Ta otrok v njih in tisti večni mladostni duh je še posebej dober, ker jim omogoča, da z lahkoto sprostijo težje stvari.

A prav na vstopu v to znamenje Luno čaka Mars iz analitične in podrobne Device, da opozori na marsikatero površnost, da se ustavi in ​​naredi vse malo bolje, saj želi, da je vse narejeno točno in natančno. Ta konflikt vas lahko zelo pretrese, kajti vedno, ko je Mars v negativnem odnosu z Luno – Dušo, pride do ostrih vbodov prizadetosti in bolečine. Ker to je hitrost in ostrina, ki nikoli ne prijata duši. Zato morate biti na tej točki potrpežljivi, ne glede na vse, sicer se boste le poškodovali.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in je v znamenju Bika. Ne glede na to, kako močno se zdi vse, kar ima in ustvarja tukaj, bo njegov dispozitor postal retro. Ali bo šlo vse po načrtih še ni jasno. Njegova trenutna raven govori o nepričakovanih in nenadnih spremembah, zlasti na finančni ravni.