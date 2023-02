Astrologinja Lenka: Pred nami je umirjen dan

Nedelja, dan sonca, kakšne slike in prizori na nebu, kako so planeti uspeli biti v svojih parih.... Pluton v konjunkciji z Merkurjem, Sonce v konjunkciji s Saturnom, Venera v konjunkciji z Neptunom, Jupiter v konjunkciji s Chironom, Uran v konjunkciji s severnim vozlom in Luna v konjunkciji z južnim vozlom.

Po kateri poti, kaj izbrati in kako vse to združiti in uravnotežiti, da ne bo enega preveč in drugega premalo? Vpleteni so vsi elementi in današnja vodna Luna v znamenju škorpijona skuša vse te dogodke doživeti čim globlje in bolj strastno.

Čeprav je sama zase v šibkejšem položaju, se je danes potrudila, da ne dela aspekta z ostalimi planeti, kar dodatno vodi v umirjen in ne preveč aktiven dan. Obstajajo pa še drugi akterji.

Merkur se je ločil od Plutona, domnevam, da mu je uspelo spremeniti, transformirati in očistiti marsikatere misli, zato se sedaj v znamenju vodnarja odpira novim, nepričakovanim in genialnim idejam in mislim. Vodnar je tisti, ki ima to kozmično zavest. In Pluton je prišel na 29. stopnjo znamenja Kozoroga.

Sonce in Saturn sta v znamenju zračnega vodnarja in dajeta priložnost za dogovore o novih poslovnih podvigih, a vse na bolj sodoben in moderen način. Vse to daje težnjo času, ki bo šele pozneje pokazal, kako pravilna je bila odločitev.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Venera in Neptun v Ribah, ona v svojem zanosu in on v svojem domu: kakšna moč, kakšna magija ali velika iluzija. Kaj naj rečemo o tej kombinaciji dveh čarobnih planetov, ki že živita svojo božansko lepoto, potopljena v največji globini svojega morja, svojih občutkov in svoje čarobnosti?

Jupiter in Kiron sta v znamenju ognjenega ovna. Morda bi bilo najbolje odkriti svoj namen, svoje poslanstvo in delati predvsem na sebi, ne pa pričakovati, da ti bodo drugi pomagali in iskali tisto, kar čutiš oskrunjeno.

In Uran in severni vozel sta v zemeljskem znamenju Bika. On je v največjem padcu in ki se trudi na vsakem koraku ustvarjati nepričakovane, stresne in destruktivne situacije na planetu Zemlja, da bi jo osvobodil številnih negativnih in nečistih človeških destrukcij. In zdaj s severnim vozlom narediti prostor za nov in popolnoma drugačen dvig in videnje za vse ljudi in vsa živa bitja.

In Luna je v vodnem Škorpijonu z južnim vozlom. No, Duša je vedno tista, ki ne more in ne ve, kako naprej, če se ne spomni nekih preteklih dogodkov, nečesa, kar je, če ne pri njej, obstajalo v njeni genetiki in zdaj mora to popraviti. Ker jo južni vozel opominja na to, naj vse pospravi, da bo lažje sprejela vse tisto, kar je tako pisano na nebu prinašajo drugi planeti in dogodki.

Konec koncev, je danes nedelja, in Sonce sije na vse enako in pošilja svetlobo, zavest in življenje, samo od nas pa je odvisno, koliko bomo vzeli, ali se umaknili.