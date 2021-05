Astrologinja Lenka: Pred nami je mlaj

Mlaj v Biku. FOTO: Zaslonski posnetek

Luna se počasi zmanjšuje, ugaša. Že od zgodnjih jutranjih ur je s Saturnom v kvadratu, zato vsako ločevanje prinese slabo voljo, saj je v Biku v fiksnem znamenju. Tu pa ustvarja, prinaša, povečuje in ne izgublja. Je pa za znamenje Bika največji strah, da bo ostal brez česa ali celo brez vsega. Toda tudi to se včasih mora zgoditi, da se ustvari prostor za nekaj novega. Skupaj s Soncem se bo povezala v mlado Luno, ki bo nastala ob 21. uri pri 21 stopinjah Bika. To je trenutek, s katerim se vse začne. A najprej moramo zapustiti vse, česar ne potrebujemo, celo odnos sam, če je vprašljiv. To je drugo znamenje v horoskopu in ni povezano samo s finančnimi razmerami, temveč tudi z načinom samosprejemanja in samopodobo. Koliko poguma imamo, da začnemo nekaj novega na področjih vlaganja v nepremičnine, financ in vsega, kar nam daje tolažbo?Nova Luna je v natančnem sekstilu z Neptunom in čas je, da se ustavimo, razmislimo in ugotovimo, kaj si res želimo. Čeprav je Bik nekoliko počasnejše znamenje, Uran upada in v sekstilu z Marsom iz Raka, ki je prav tako v zatonu, bomo morda morali nekaj globoko v sebi razrešiti (morda tudi stare družinske konflikte), da bi bolje in lepše živeli. To dodatno privlači Mars na kvadrat s Kironom, vendar je zato najboljše, da sami ugotovimo, kaj nam ustreza. Prav to nam govori Merkur, ki je v domu Dvojčkov in ima sekstil s Kironom, tako da lahko zdaj sprejmemo odločitve glede sebe in drugih.Ker je dispozitor mlaja Venera v znamenju Dvojčka, igriva, komunikativna in vesela, odpira prostor za nova znanja . Mlada Luna v naslednjih 14 dneh vpliva na vse znake, ki imajo kar koli pri 21 stopinjah pozitivno ali negativno, odvisno od posameznikovega horoskopa. A sprejmite nova semena za nove začetke, izberite jih sami.