Astrologinja Lenka: Pred nami je globok in težak dan

Luna je v Škorpijonu, tik pred mrkom. Globok in težak dan, ker se vlijejo čustva, ki iz njih izvlečejo vse najgloblje, skrite, potlačene in težke spomine. Vse, kar je bilo skrito, smo odlagali ne le od drugih, ampak tudi mi sami, ko se nismo mogli soočiti z najglobljo bolečino, z najglobljimi poškodbami in tako ostanejo v telesu in ustvarjajo različne bolezni. In ko je človek zbolel, se je spraševal, kako je živel zdravo, jedel, ne uporabljal opiatov, cigaret, pa je vendarle zbolel. In vzrok, no, vzrok je bil dolga leta v njegovem telesu, ki ga je samo razjedalo. Škorpijon pa je tisti, ki gre na vse ali nič, ne ve, ne zna, noče živeti na pol, to mu nič ne pomeni, zato so njegova čustva tako strastna .

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna je danes v opoziciji z Uranom v znamenju Bika, ne le da je v znamenju škorpijona, ampak povzroča tudi dodatno napetost, živčnost, zmedenost, neurejenost. En popoln kaos v glavi in ​​telesu. Zato je potrebna velika previdnost pri vseh vrstah komunikacij, transporta, od cest do zraka. Okoli 14-16 ure se izogibajte vsakršnemu dogovoru, prepiru, trdovratni neposlušnosti, saj vam bo le še huje. Sprostite vse, kar ne potrebujete, ne držite se silovito in trdno, saj ko nekaj potegnete ven, vas bolj boli in vas lahko potegne v brezno.

Venera je prišla v konjunkcijo s Kironom, da bi se soočila z svojimi bolečinami, svojimi globokimi brazgotinami, ki jih nosi v duši, ki jih mora pogledati v svoje oči, da se sooči in sprejme. Nihče ti ne more pomagati, da ti zaceli rano, če tega ne storiš sam. Tudi tu v Ovnu je poudarek na tem, da si človek pomaga sam, s tem pa odpira pot, da kasneje pomaga drugim.

Sonce, naša svetloba, vitalnost in samo življenje so v sekstilu z Neptunom in kvadratu s Saturnom. Vsa naročila je treba sprejeti odgovorno, vse, kar je treba narediti, brez odpora in odgovorov. Toda ne premakniti se v nekaj, kar danes ni vaša prioriteta, kar vas zavrača, kar vam ni všeč. Ker Neptun zna prinesti malo v sanje, prinesti v odprtje neke idealne rešitve. Odprite nekaj svojih hobijev, nekaj svojih kreacij, nekaj svojih talentov ali kaj vam je že dolgo ostalo za početi, ko imate čas "preveč"

Danes je nedelja, dan sonca, in tisti z Neptunom pravi, privoščite si danes, uživajte v svojih kreacijah, vizijah. Načrtujte nekaj za začetek po mrku, a naj bo to v vas močna odločitev brez strahov in negotovosti. To je edini način za uspeh.