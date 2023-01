Astrologinja Lenka: Pred nami je čas nenadnih odločitev

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju bika in tako ustvarja čudovito vzdušje, da se še naprej posvečamo vsemu, kar nam to znamenje lahko ponudi. Ne le, da je čudovit dan, ker bo Luna čez dan naredila sekstil z Neptunom, ampak je to tudi globoka povezava z našo intuicijo, z našo vizualizacijo, da lahko marsikaj dosežemo z lahkoto. Ker se na nebu oblikujeta še dva lepša aspekta, je veliko lažje načrtovati in marsikaj pripeljati do rešitve.

Merkur v kozorogu že tretjič v zadnjem mesecu tvori trigon z Uranom v biku. Takrat je bil Uran v retrogradnem gibanju, prav tako kot Merkur sam. Zdaj sta oba planeta v direktnem gibanju, čeprav je Merkur še vedno v njegovi senci, zato morda vsa ta spoznanja, vse te vesele misli in še bolj izvirne ideje ne pridejo zlahka. Nenadne odločitve, da gremo na posebno potovanje, na druženje s prijatelji. Če pomislite na nekaj drugačnega, imate idejo za nekaj neobičajnega ali drznejšega, vedite, da ste na pravi poti. Običajno s takšnimi potezami presenetite ne samo druge, ampak tudi sebe, ker mislite, da je to nemogoče doseči.

Čas bo pokazal, ali je bila odločitev pravilna

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Je pa danes tudi Sonce iz znamenja vodnarja v lepem trigonu z Marsom iz znamenja dvojčkov. To je posebna pogumna energija in odločnost za velika dejanja. Samozavesti tu ne manjka, norih in posebnih akcij je na pretek, ki jih je treba le realizirati. Glede na to, da danes prevladujeta Uran in znamenje Vodnarja, se morate prepustiti neodvisnosti, izvirnosti, brez iskanja mnenja ali odobravanja drugih, za kar koli se boste danes odločili. Hkrati pa se za vse, česar se prej niste spomnili, zdaj v vaši glavi pojavi preblisk in edina rešitev, kako vse to narediti. Le tako lahko dosežete največji zagotovljen uspeh, saj verjamete vase. Čas bo pokazal, koliko je bil pravi trenutek za takšno odločitev in tako drznost.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju vodnarja, v znamenju, ki nam sporoča, da je v življenju najpomembneje zavedati se drugih, doživljati njihov uspeh kot svoj, biti srečen da je tudi druga oseba dosegla svoj uspeh. In danes predvsem zaradi tistega občutka, da so drugi ljudje del nas samih in da bi morali več pozornosti nameniti vsaki vrsti družbene dejavnosti.