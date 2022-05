Astrologinja Lenka: Prebudili se bodo stari vzorci

Luna je trenutno v svoji najboljši legi, zdaj je njena duša polna topline in prijaznosti. A v življenju ne gre vedno vse kot po maslu in tudi tukaj že prihaja do nesoglasij, saj je Luna naredila kvadrat z Venero.

V njej so se prebudili stari vzorci, da ni vse v redu. Jezijo jo dejanja hčerke, sestre, ker so pogumnejše in počnejo stvari, ki zanjo niso najboljše. Vpletanje v druge jo bo pripeljalo do neprijetnih situacij in nesoglasij, sama pa se bo počutila slabo.

V družini se vedno najde kdo, ki zna uravnotežiti vso to energijo in preprečiti kakršno koli stopnjevanje. Venera in Merkur sta v lepem odnosu, zato sta se hitro dogovorila in zgladila vse napete situacije. Razum je zdaj tu upočasnjen in vodi k uravnoteženju vseh napetih situacij. Ker se pripravlja počasi v svoji retrogradni smeri, je najbolje, da marsikaj naredi zdaj (kakšni nakupi) ali počaka do enega meseca.

Najbolje pa je, da sončno in Uranovo energijo usmerite v nekaj novega, drugačnega, drznejšega, da se prepustite vsem izzivom. Čeprav ta konjunkcija, če se nekatere stvari zadržijo in ne izpustijo, vodi v nenadno in neprijetno razrešitev in zelo hitro pripelje do ločitve dveh oseb. Ker je energija prenapeta in hitra, tolikokrat, ko človek misli, da ima samo on prav, vse okoli njega poka. Če to vedo zavestno in z vizijo, kako to uresničiti, lahko Uran izvede le čim hitreje.

Danes je četrtek, dan Jupitra, Luna pa je že nekaj dni v čudovitem sekstilu s Plutonom. Kaj nam lahko prinese Jupiter, ki daje vse najboljše od denarja, izobraževanja, potovanj, predvsem pa pomeni vero vase? Ko človek najde svoj namen, je vse lažje.

Zdaj ko je Pluton retrograden, je najbolje meditirati. Privoščite si mir in se sprašujte o vsem, predvsem opazujte svoje telo, ker ima za vse najboljše odgovore.