Astrologinja Lenka: Pozabimo se postaviti zase, druge postavimo na prvo mesto

Ob 03:03:31 po našem času je Sonce, planet našega obstoja, vitalnosti, zdravja, ega, prešlo v kardinalno znamenje tehtnice in bo tam ostalo do 23. oktobra. Tako se je sklenilo obdobje poletja in odprlo začetek jeseni. Danes je tudi enakonočje, ko sta dan in noč enaka, od jutri dalje pa bo dan vedno krajši.

Sama tehtnica je osredotočena na lepoto, na javnost, na pozicioniranje, na delo s stvarmi, kjer je to vidno drugim. Tehtnica uživa v vsem, kar je odmerjeno, kar ima okus, kar ima mero. In ona je tista, ki daje tehtnici, da je vedno v vodoravnem položaju, da ne gre gor ali dol in potem je človek v soglasju in harmoniji sam s seboj. Toda v astrologiji tukaj imenujemo Sonce v padu. In pravzaprav je tam, kjer je vedno. Tu pa pozabi nase, pozabi se postaviti zase, druge postavi na prvo mesto. Včasih mora najprej doživeti pravi padec, pa naj bo to zaradi službe, izgube pomembne moške osebe, življenjskih ali zdravstvenih padcev. To je odlična izkušnja, ki človeka spremeni in ga počasi potegne ven, da začne novo življenje, vendar na popolnoma novih življenjskih temeljih.

In ob samem sončnem svitu ga je pričakal retrogradni Merkur, da mu pokaže, kaj osvetliti, kje narediti red, kakšna semena posaditi za nov začetek. Merkur je tukaj teh nekaj ur premočan, saj je v osrčju Sonca, ima glavno besedo in ima veliko dosežkov v javnosti, v vsem prav po svojih besedah. Merkur bo pustil pečat in se kasneje okoli 14. ure spet vrnil v svoje znamenje device.

Luna je na zadnjih stopinjah znamenja leva, kjer okoli 10. ure preide v znamenje device in se počasi približuje Veneri in Merkurju. Danes je petek, Venerin dan, ona pa v znamenju device skromno služi in čaka, da bo kje vidna in opažena. A za to mora poskrbeti sama, najti način, ki jo bo osrečeval pa četudi gre za malenkosti. No, to je začetek zanjo, da doseže najvišjo raven, ki si jo zasluži.