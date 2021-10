Astrologinja Lenka: Povežimo se sami s sabo

Luna je zakorakala v kraljevsko, ustvarjalno in prevladujoče znamenje Leva. To je drugačna barva energije, drugačna vibracija kot tista, ki je bila v znamenju raka. Zdaj bo treba pokazati nekaj ustvarjalnosti, nekaj, kar izstopa in je boljše od drugih. In to možnost ji daje otroška igra, razposajenost, ki jo nosimo v srcu.



Podpirajo jo vozli, kar ji daje dodatno spodbudo za napredek, toda njena igrivost in egocentričnost se bosta ustavili med 15. in 17. uro, ko bo v nasprotju z retrogradnim Saturnom. In zdi se, da ne ve, kaj pomeni biti neresničen v trenutkih, ko si igriv in pozabiš na svoje odgovornosti. Ne izpusti ga, če ne storiš in sprejmeš vsega, kar je treba storiti, sprejmeš odgovornost in samoodgovornost, kritiziraš in si ne dovoliš iti naprej. Ali Luna v Levu potrebuje ravno to? Odvisno, ali bo to sprejela kot dobronamerno kritiko, potem bo lažje, če pa meni, da je Saturn zadel njen ego, ji bo le še težje, ker bo najtežje sprejela, da ni najboljša. Pomagalo ji bo Sonce, s katerim je v sekstilu, pri tem, da se mora v življenju še vedno držati nekaterih pravil.



Retrogradni Merkur je že drugi dan v kvadratu z retrogradnim Plutonom. Kakšne so tiste misli, ideje, besede, spomini, strahovi, iz katerih globin, ki jih karme prinesejo na površje? Katera maščevanja, zamere še ni pozabil? In če to potrebuje, ali ni bolje, da izvlečete kakšno staro misel, ki bo pomagala sebi in drugim z nasveti, tako da se dotaknete njegovih rok na nekem neozdravljenem mestu? Zakaj v tej situaciji ne bi bil zdravilec? Ker je dispozitor Merkurja Venera v Škorpijonovih globinah nad globinami in počasi preide v sekstil s Plutonom. Zato uporabimo te notranje moči, pozabimo na vse, kar je bilo šibko, na vse, kar nas je bolelo, spustimo se in pomagajmo sebi in drugim.



Danes je petek, dan Venere, pravkar je prišla iz neke svoje iluzorne in čarobne situacije, morda je v vsem malo pretiravala, a se počasi približuje Plutonu, da bi našla nekaj svoje ljubezni iz preteklosti. Nosi tudi Merkurja, zaradi česar je vse skupaj še težje, pa tudi Urana, ki bi rad spremenil ves svet. Povežimo se sami s sabo, se prepustimo, uživajmo, posvetimo več pozornosti, nežnosti, ljubezni do sebe in vseh okoli nas.



