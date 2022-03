Astrologinja Lenka: Potrebujete veliko pozornosti, miru

Luna je še vedno v srečnem in modrem znamenju Strelca. Tu ji je dobro, vidi pomen v vsaki besedi, vsakem gibu, vsaki stvari. Vse je pozitivno, pošteno, odprto ... Ta optimizem širi, kolikor je le mogoče. Že od jutra je v kvadratu s svojim dispozitorjem Jupitrom, s katerim ne moreta narediti nič slabega, razen da v nekaterih stvareh pretiravata. Da obljubita več, kot imata, da sta pripravljena na večje naložbe, ne da bi imela dovolj denarja. To ne bo nikomur škodilo, le vas bo drago stalo. S Saturnom ima lep odnos, njun dogovor je zelo konstruktiven, pa naj gre za družino, dom, potovanja, izobraževanje. Preprosto, skladno, s podporo starejših.

Luna nato vstopi v kvadrat z Neptunom in Merkurjem. V tem aspektu moramo biti res pozorni, v kaj se spuščamo in o čem se dogovarjamo. Zelo hitro pride do napak, ker Luna tukaj ni natančna, stvari želi narediti čim prej. Odnos z Merkurjem, ki je kot v sanjah, ne more spodbuditi nobene pravilne odločitve. Tako nastajajo težave in vodijo do sodnih sporov. Zato danes potrebujete posebno pozornost in podroben pregled vsega, o čemer se dogovorite, še posebej pozorni bodite, če kaj podpisujete. Napake so neizogibne, kar se bo pokazalo šele kasneje. To je obdobje neresnice in laži, nekoliko bolj čustvena duša pa lahko zaradi razočaranja zlahka zaplava v nedovoljene vode in se zateče k opiatom. Lahko pride tudi do težav v prometu zaradi zmede ali nezbranosti. Potrebujete veliko pozornosti in miru, ne spuščajte se v konflikte in vse, kar začnete, podrobno preglejte. Saturn je že nekaj dni na stopinji Neptunove eksaltacije, tako da lahko vsi tisti, ki imate v natalni karti dobro povezavo med tema dvema planetoma, brez težav uresničite svoje želje.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v znamenju Rib, vse poskuša osvetliti iz največjih globin, podati najgloblje vizije, uvide in namene. Le umiriti se moramo in on nam odpre pot in nas varuje.