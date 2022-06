Astrologinja Lenka: Potrebno bo veliko volje, energije ter veliko vere vase

Luna je v Kozorogu, kar pa ne obeta posebnega vzdušja in prav tako ne lahkega dneva, saj vse čuti skozi negotovost in nezaupanje. A tu je Uran, ki ga malce pretrese in nam da energijo in upanje da se da vse narediti oziroam vsaj začeti. Sreča ga tudi Venera, ki iz znamenja Bika ponuja misel, da je vse mogoče, da obstaja in da se z vztrajnostjo da doseči še več. Venera je na severnem vozlišču, in ker je v Biku, zna ustvariti in realizirati marsikaj od različnih nepremičnin do pridobivanja finančnih situacij, ki so lahko osnova za nadaljnji družinski uspeh.

Vendar pa je danes najpomembnejši aspekt med Soncem, našo voljo, željo, uspehom v trigonu z retro Saturnom iz znamenja Kozoroga. Daje veliko stabilnost, veliko pogonsko energijo za vstop v velike projekte in velike uspehe. Da bi to dosegli, sta potrebni velika vztrajnost in osredotočenost na ta projekt, ne glede na to, kako težko se včasih zdi, a na koncu daje odlične rezultate. Torej ne samo odpiranje podjetja, ustanavljanje in urejanje novih delovnih mest ali celo prenova nekaterih, ki so že starega družinskega izvora.

Astrološka karta.

Tukaj pa rabite veliko volje, energije, veliko vere vase, saj je Sonce kvadratno in z Neptunom in to malo pomiri, da lahko res vztrajamo pri zagonu podjetja. Sami pri sebi morate razjasniti, da si tega resnično želite in ne pričakujete nobene podpore ali podpore, ne finančne ali katere koli druge, ampak s svojo jasno vizijo, da se v to podate in da potem dobite želene rezultate. Lažne obljube, napačne nerealne vizije in ideje, ki človeka le zmedejo, se lahko pojavijo v nasprotnem primeru. Še posebej, ker bo zvečer Luna prišla v konjunkcijo s Plutonom in to je globoko preizkušanje samega sebe, kaj nam bo vse to prineslo, ali naj gremo v vse to spoznanje. Dala pa vam bo tudi veliko energijo, da obrnemo stvari okoli in da vse uspe. Vera mora biti v nas samih.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v Ovnu na 5. stopnji. Ne gre le za premočno energijo, usmeritev v določene smeri, ampak tudi za lastno moč, kjer je človek neustavljiv. Hkrati je v fazi, ko daje nove velike ustvarjalne impulze, ki jih je mogoče zlahka doseči.