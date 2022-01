Astrologinja Lenka: Potrebni so mir, natančnost in delo

Luna je v znamenju Device in vzdušje je povsem drugačno od dramatičnega v Levu. Zdaj se mora umiriti in počasi razmišljati, kako vse to prenesti na materialni način, saj je Devica zemeljsko znamenje. Potrebni so mir, natančnost in delo. Luna želi pridno delati, ustvarjati pa tudi odstraniti vse, kar povzroča zmedo. Poskrbela bo tudi za svoje telo, od različnih vrst rekreacije do izbire zdrave hrane.

Danes je v dobrem položaju tako rekoč zase, za nekoga, ki je v službi, da pomaga drugim. Njen veliki zemeljski trigon jo danes vodi do spoznanja marsičesa, kar je treba dokončno uresničiti, narediti. Prvi aspekt z Uranom ji daje pogum za to, da ne odlaša, da si ne premisli, ampak da se pogumno loti vsake prenove, dela. Tega, zaradi česar se bo dobro počutila v svojem telesu.

Enako velja za trigon z retrogradno Venero, ki nas še malo spomni na stare čase, na nekaj, česar ji še ni uspelo pozabiti in se zdaj trudi, da bi vse to obnovila. Prav nam bo prišel pogovor z osebo, ki ji bo veliko pomenilo, da nam odpre svojo dušo, da se pogovori. Lahko obnovimo staro prijateljstvo ali pa srečamo osebo, ki je že dolgo nismo videli. To je tista prenova z retrogradno Venero.

Vozlišča so že močno spremenila svojo pozicijo in se preselila v linijo Bik/Škorpijon, kjer je umetnost dajati in prejemati.

Danes je petek, Venerin dan, ona pa je še vedno na svojem retrogradnem potovanju. Še vedno se poskuša sestaviti, se spomniti, kaj je izgubila in kaj mora obnoviti ter vrniti. Ali jo pomanjkanje samozavesti in lastna ničvrednost vlečeta nazaj v staro, da se poda v nekaj, kjer je že izkusila grenkobo? Ali ni bolje okrepiti sebe, svojih stališč, se sprejeti takšnega, kot si, in začeti novo življenje? Verjemimo vase, cenimo se in tako bomo pritegnili v svoje življenje še lepše stvari.